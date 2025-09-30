EΡΤ: Παρουσίασε το νέο της τηλεοπτικό πρόγραμμα – «Έτοιμη για τη νέα εποχή»

Σε μια λαμπρή εκδήλωση το βράδυ της Δευτέρας 29/9 η ΕΡΤ παρουσίασε το νέο της τηλεοπτικό πρόγραμμα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε πλήθος κόσμου, που είδε τις νέες παραγωγές της φετινής χρονιάς, ενώ παρουσιάστηκαν τα προγράμματα τόσο του ΕΡΤnews, της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ3.

Παράλληλα, το ERTFLIX αναμένεται να αλλάξει και να ανανεωθεί ακόμα περισσότερο με επιλογές που θα κάνουν την χρήση του ακόμα πιο εύκολη από ότι είναι.

Από εκεί και πέρα, μια μεγάλη αλλαγή είναι στην ΕΡΤ2, η οποία πλέον μετονομάζεται σε ΕΡΤ2 Σπορ και θα δώσει ένα πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο στους τηλεθεατές, με πολλούς αγώνες από διαφορετικά σπόρ. Την ανακοίνωση έκανε η διευθύντρια προγράμματος της ΕΡΤ Μαρία Κοζάκου.

«Η ΕΡΤ της νέας εποχής, παραμένει πιστή στην αποστολή της να προσφέρει περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, ενημέρωση, ψυχαγωγία και επιμόρφωση και δεν κρύβει τη φιλοδοξία να είναι πρωτοπόρος» ανέφερε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρόεδρος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, Γιάννης Παπαδόπουλος.

