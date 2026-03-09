«Έχω παιδιά»: Η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή σε ρόλο-έκπληξη – Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Στη σειρά «Έχω Παιδιά», η σύζυγος του Λάμπρου Φισφή ετοιμάζεται να κάνει μια εμφάνιση-έκπληξη που θα ενθουσιάσει το τηλεοπτικό κοινό. Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής, επέλεξε για έναν ιδιαίτερο ρόλο τη σύζυγό του, Σάρα Τοσκάνο, η οποία αποτελεί και τη μόνιμη πηγή της έμπνευσής του.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια

Επεισόδιο 12 – «Δώρα» (Δευτέρα 9 Μαρτίου)

Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω.

Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

Επεισόδιο 13 – «Προθεσμίες» (Τρίτη 10 Μαρτίου)

Ο εφιάλτης κάθε γονιού γίνεται πραγματικότητα: ο Μιχάλης και η Σάρα ξεχνούν την προθεσμία πληρωμής για το μπαλέτο της Χαράς με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μαθήματος.

Παράλληλα, ο Σταύρος προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένα σχολικό reunion, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει μια παλιά του συμμαθήτρια. Η Σάρα και η Ιωάννα μεταφέρουν την αντιπαλότητά τους στα γήπεδα του τένις και o ανταγωνισμός τους ξεπερνά κάθε όριο.

Επεισόδιο 14 – «Καθαρίστρια» (Πέμπτη 12 Μαρτίου)

Μια καθαρίστρια για βοήθεια στο σπίτι μοιάζει με σωτήρια λύση, αλλά για τον Μιχάλη είναι η αρχή ενός νέου μαρτυρίου. Ενώ η Σάρα ανυπομονεί για λίγη ξεκούραση, ο ψυχαναγκαστικός με την τάξη Μιχάλης φτάνει στα όρια της παράνοιας.

Την ίδια ώρα, ο Στεφ και η Σόφη προσπαθούν να δημιουργήσουν τα απόλυτα «inspiring» Chenua moments για την πιο Gen Z μπύρα. Ο Σταύρος παθαίνει κρίση FOMO (Fear Of Missing Out), πεπεισμένος πως όποτε γίνεται κάτι διασκεδαστικό στο γραφείο εκείνος λείπει.

Ο ρόλος της Σάρας Τοσκάνο στην σειρά

Στο αποψινό επεισόδιο της σειράς, ο Μιχάλης ανακαλύπτει έκπληκτος από τον κυρ-Στέλιο ότι η μητέρα του ήταν χορεύτρια σε νυχτερινό κέντρο όταν ήταν νέα.

Μέσα από ένα νοσταλγικό, ασπρόμαυρο flashback, θα δούμε πώς γνωρίστηκαν οι γονείς του σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Σε αυτή τη σκηνή, η Σάρα Τοσκάνο υποδύεται τη μητέρα του Μιχάλη, εντυπωσιάζοντας με έναν χορό οριεντάλ γεμάτο χάρη και κίνηση.