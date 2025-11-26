“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης των προγραμμάτων ανά ζώνη

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης των προγραμμάτων ανά ζώνη
UPD: 18:30

To ραβασάκι της NIELSEN έφτασε και σήμερα στα τηλεοπτικά γραφεία μοιράζοντας χαρές σε κάποιους και πίκρες σε κάποιους άλλους.

Οι τηλεθεάσεις κυμάνθηκαν από το 25% μέχρι και το πολικό 1%. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα νούμερα των προγραμμάτων ανά ζώνη.

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη:

ΚΑΝΑΛΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ – 18 54
ALPHAHAPPY DAY24,2%
SKAIΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ19,9%
MEGAΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA15,3%
SKAIΣΗΜΕΡΑ11,1%
OPENΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ7,9%
ANT1ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ7,8%
ERT NEWSΣΥΝΔΕΣΕΙΣ6,5%
ERT1ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ1,9%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη:

ΚΑΝΑΛΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
ΑΝΤ1ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ17,9%
ALPHASUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ14,6%
MEGABUONGIORNO11,6%
SKAILIVE U9,1%
SKAIΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ9%
STARΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ8,2%
STARBREAKFAST @ STAR6%
ERT1ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ4,3%
OPEN10 ΠΑΝΤΟΥ2,8%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΚΑΝΑΛΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
ΑΝΤ1ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ14,2%
SKAIΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ7,8%
ERT1ΣΤΟΥΝΤΙΟ 45,7%
OPENΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ4,6%

Απογευματινή Ζώνη:

ΚΑΝΑΛΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
MEGALIVE NEWS17,8%
MEGATHE CHASE17,4%
ALPHADEAL16,7%
STARΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ11,6%
ANT15 Χ 58,3%
STARCASH OR TRASH7,4%
ANT1ROUK ZOUK6,2%
OPENΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ2,9

Δελτία Ειδήσεων:

ΚΑΝΑΛΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
ALPHAALPHA NEWS12,3%
MEGAMEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ12,2%
STARSTAR NEWS10%
ANT1ANT1 NEWS7,3%
SKAIΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ5,7%
OPENOPEN NEWS4,2%
ERT1ERT NEWS2,9

Prime Time:

ΚΑΝΑΛΙΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
ΑΝΤ1ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ19%
ALPHAPORTO LEONE17,6%
MEGAΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ15,4%
ALPHAΝΑ Μ΄ ΑΓΑΠΑΣ15,3%
ALPHAΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ13,9%
STARΦΑΡΜΑ10%
MEGAΗ ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ9,3%
ANT1GRAND HOTEL9,2%
SKAITHE WALL7,6%
ANT1ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;4,6%

