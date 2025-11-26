Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης των προγραμμάτων ανά ζώνη

To ραβασάκι της NIELSEN έφτασε και σήμερα στα τηλεοπτικά γραφεία μοιράζοντας χαρές σε κάποιους και πίκρες σε κάποιους άλλους.
Οι τηλεθεάσεις κυμάνθηκαν από το 25% μέχρι και το πολικό 1%. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα νούμερα των προγραμμάτων ανά ζώνη.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη:
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ – 18 54
|ALPHA
|HAPPY DAY
|24,2%
|SKAI
|ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ
|19,9%
|MEGA
|ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
|15,3%
|SKAI
|ΣΗΜΕΡΑ
|11,1%
|OPEN
|ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
|7,9%
|ANT1
|ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
|7,8%
|ERT NEWS
|ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
|6,5%
|ERT1
|ΝΩΡΙΣ ΝΩΡΙΣ
|1,9%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη:
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
|ΑΝΤ1
|ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
|17,9%
|ALPHA
|SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|14,6%
|MEGA
|BUONGIORNO
|11,6%
|SKAI
|LIVE U
|9,1%
|SKAI
|ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ
|9%
|STAR
|ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
|8,2%
|STAR
|BREAKFAST @ STAR
|6%
|ERT1
|ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ
|4,3%
|OPEN
|10 ΠΑΝΤΟΥ
|2,8%
Μεσημεριανή Ζώνη
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
|ΑΝΤ1
|ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
|14,2%
|SKAI
|ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ
|7,8%
|ERT1
|ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
|5,7%
|OPEN
|ΩΡΑ ΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
|4,6%
Απογευματινή Ζώνη:
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
|MEGA
|LIVE NEWS
|17,8%
|MEGA
|THE CHASE
|17,4%
|ALPHA
|DEAL
|16,7%
|STAR
|ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
|11,6%
|ANT1
|5 Χ 5
|8,3%
|STAR
|CASH OR TRASH
|7,4%
|ANT1
|ROUK ZOUK
|6,2%
|OPEN
|ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
|2,9
Δελτία Ειδήσεων:
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
|ALPHA
|ALPHA NEWS
|12,3%
|MEGA
|MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ
|12,2%
|STAR
|STAR NEWS
|10%
|ANT1
|ANT1 NEWS
|7,3%
|SKAI
|ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΪ
|5,7%
|OPEN
|OPEN NEWS
|4,2%
|ERT1
|ERT NEWS
|2,9
Prime Time:
|ΚΑΝΑΛΙ
|ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
|ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18 – 54
|ΑΝΤ1
|ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ
|19%
|ALPHA
|PORTO LEONE
|17,6%
|MEGA
|ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
|15,4%
|ALPHA
|ΝΑ Μ΄ ΑΓΑΠΑΣ
|15,3%
|ALPHA
|ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ
|13,9%
|STAR
|ΦΑΡΜΑ
|10%
|MEGA
|Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
|9,3%
|ANT1
|GRAND HOTEL
|9,2%
|SKAI
|THE WALL
|7,6%
|ANT1
|ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;
|4,6%