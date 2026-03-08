Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Ποια εκπομπή τερμάτισε πρώτη και ποιοι βυθίστηκαν στα μονοψήφια

Πώς επηρέασε η επικαιρότητα την τηλεθέαση

DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους «μάχη» στην τηλεθέαση έδωσαν το Σάββατο οι πρωινές εκπομπές με το ραβασάκι της Nielsen να φέρνει πολλές ανατροπές.

Στην πρώτη θέση τερμάτισε μετά από πολλά Σαββατοκύριακα η Σίσσυ Χρηστίδου σημειώνοντας 17,1%. Ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Νίκος Μάνεσης με 14,8%.

Η Κατερίνα Καραβάτου περιορίστηκε στο 8,4%.

Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά:

Χαμογέλα και Πάλι MEGA 17,1%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση ALPHA 14,8%

Οι Δεκατιανοί ΣΚΑΪ 9,9%

Σαββατοκύριακο Παρέα ΑΝΤ1 8,4%

Καλημέρα Είπαμε ΕΡΤ1 3,1%

Ραντεβού το ΣΚ OPEN 2,1%

