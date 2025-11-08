«Akis’ Food Tour»: Το πιο γευστικό food tour συνεχίζεται στο Άμστερνταμ

Ο Άκης Πετρετζίκης και «Akis’ Food Tour» ταξιδεύουν απόψε στις 20:45 στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας για να ανακαλύψουν πίσω από κάθε τοστ, κάθε μπουκιά cheesecake και κάθε ποτήρι jenever μια πόλη που ξέρει να μιλάει τη γλώσσα της απόλαυσης.

Ο Άκης ξεκινά από την πολύχρωμη αγορά του Albert Cuyp, παρέα με τη Fleur, μια κοπέλα που του μαθαίνει πώς τρώγεται εκεί η ρέγγα, πώς φτιάχνονται τα αυθεντικά stroopwafels και τι σημαίνει ολλανδική φιλοξενία.

Στη συνέχεια, αναζητά τις γεύσεις της Ελλάδας στο Romios, μια ταβέρνα που μοσχοβολάει «μαμά», και δοκιμάζει το πιο «βρόμικο» σάντουιτς του Άμστερνταμ στο Eetsalon van Dobben.

Στο Massalia, η ελληνική κουζίνα συναντά τη γαλλική φινέτσα, ενώ στο Proeflokaal A. van Wees μαθαίνει τι είναι το jenever και γιατί οι ντόπιοι το πίνουν μαζί με μπίρα.

Ο Άκης μπαίνει σε ένα βρώσιμο δάσος (food forest), συνομιλεί με πρωτοπόρους σεφ όπως ο Emile van der Staak και ο Ανδρέας Χρυσομάλλης, και δοκιμάζει πιάτα φτιαγμένα με φυτά που θυμίζουν κοτόπουλο.

Από την Creole κουζίνα του Elysianne στη soulful μουσική του Cue, και από τα comfort toasties του Monty’s μέχρι τα 250+ cheesecake γεύσεις του Cheesy Cakes, η γαστρονομική σκηνή του Άμστερνταμ αποκαλύπτεται σε όλο της το φάσμα.

Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει η παράδοση: ο Άκης επισκέπτεται το ιστορικό Cheese Market στο Alkmaar, μαθαίνει για τους τυροπατέρες της Ολλανδίας και σηκώνει και ο ίδιος τυριά στην πλάτη!