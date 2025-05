Η Τζένιφερ Λόπεζ βρίσκεται για ακόμη μια φορά αντιμέτωπη με αγωγές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, λόγω της ανάρτησης φωτογραφιών της στα social media. Το περιστατικό αφορά εικόνες από βραδινή της εμφάνιση στο πάρτι των Amazon MGM Studios και Vanity Fair στο Χόλιγουντ, λίγο πριν από την τελετή των Χρυσών Σφαιρών τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Πιο συγκεκριμένα, ο φωτογράφος Έντγουιν Μπλάνκο και το πρακτορείο φωτογραφιών Backgrid, για το οποίο εργαζόταν, έχουν καταθέσει ξεχωριστές αγωγές. Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα για δύο συγκεκριμένες φωτογραφίες της τραγουδίστριας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον προσωπικό λογαριασμό της Τζένιφερ Λόπεζ χωρίς την άδειά τους.

Στις αγωγές τους, αναφέρουν πως οι επίμαχες εικόνες χρησιμοποιήθηκαν «για την προώθηση των δημόσιων εμφανίσεων της Λόπεζ, την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, τη διάδοση του περιεχομένου της και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των συνεργασιών της με εμπορικά brands».

Αυτό υποδηλώνει ότι οι ενάγοντες θεωρούν πως η χρήση των φωτογραφιών συνέβαλε άμεσα στην εμπορική εκμετάλλευση και προβολή της καλλιτέχνιδας, χωρίς να λάβουν την ανάλογη αποζημίωση ή άδεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπλάνκο και το Backgrid ζητούν αποζημιώσεις έως και 150.000 δολάρια ανά φωτογραφία, ένα ποσό που δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την παραβίαση των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόπεζ αντιμετωπίζει παρόμοια νομικά ζητήματα. Το 2019 και το 2020 είχε βρεθεί ξανά στο στόχαστρο για αντίστοιχες παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων φωτογραφιών, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο επαναλαμβανόμενο για την καλλιτέχνιδα.

