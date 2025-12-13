Τρόμαξε ο Γιώργος Τσαλίκης την ώρα της συναυλίας του στην Κόρινθο – Νόμιζε ότι τον σημάδευαν με όπλο (Βίντεο)

Τον τρόμο βίωσε ο Γιώργος Τσαλίκης την ώρα της συναυλίας του στην Κόρινθο καθώς πίστεψε ότι κάποιος τον σημάδευε με όπλο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Loutrakitv.gr ο πασίγνωστος τραγουδιστής είδε ένα κόκκινο φωτάκι να τον «κλειδώνει» από μακριά. Το φως προερχόταν από τηλεφακό και έμοιαζε, με σκόπευτρο όπλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός ότι τη κυρία που κρατούσε τον φακό φορούσε μπουφάν παραλλαγής, έκανε την εικόνα ακόμη πιο τρομακτική και… ύποπτη.

Ο τραγουδιστής, βλέποντας να τον σημαδεύουν από περίπου 50 μέτρα, πανικοβλήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα, υποθέτοντας ότι κάποιος προσπαθεί να τον σκοτώσει . Ο ίδιος παραδέχτηκε αργότερα πως ένιωσε πως «παραλίγο να τον χάσουν από καρδιά».