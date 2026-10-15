Θοδωρής Αθερίδης: Σάλος με τις δηλώσεις του για την Γάκα – “Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί”

Ο Θοδωρής Αθερίδης τοποθετήθηκε δημόσια για την υπόθεση της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού από το Κολωνάκι που βρίσκεται προφυλακισμένη και κατηγορείται στο πλαίσιο της έρευνας που έχει συνδεθεί με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις συνθήκες κράτησής της, τονίζοντας πως η σκληρότητα της κατάστασης είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε κελί”.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη

“Θα σου πω κάτι για την προσέγγιση που κάνω ψυχικά. Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς… Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο” ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα -δηλαδή 6.000, θα το κάνεις σήμερα, καλά μην το κάνεις- είχε μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Που το πόσο σκληρό είναι, το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε”, είπε αρχικά ο Θοδωρής Αθερίδης ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) στον Στούντιο στις 3.

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Ενώ στη συνέχεια ο Θοδωρής Αθερίδης πρόσθεσε: “Το έχει πει πάλι ο Ευριπίδης στον “Μενέλαο” που λέει “ο καλομαθημένος δεν μπορεί, υποφέρει πάρα πολύ”. Και λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι να μπει μία ακόμα φορά. Μία κυρία του Κολωνακίου -τι λεφτά θα βρούνε τώρα με αυτά που ανοίξανε-, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι αυτό το πράγμα. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της; Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός. Πες ότι μπαίνω στη διαδικασία από κεκτημένη ταχύτητα, σαν ηθοποιός”.

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δήλωσή του προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και μονοπώλησε το ενδιαφέρον το πρωί της Πέμπτης (15/10) σε πολλές εκπομπές. Μεταξύ άλλων η δήλωση σχολιάστηκε και από την Σταματίνα Τσιμτσιλή και το πάνελ της εκπομπής “Happy Day” με την παρουσιάστρια να αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η αλήθεια είναι ότι το να αναλώνεσαι επί πέντε λεπτά, ενώ είναι τόσο νωπή η μνήμη του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη και ακόμα είναι σε εξέλιξη η δικαστική διαμάχη και ακόμα δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές και να ασχολείσαι με το πώς ήταν η ψυχολογία αυτής της γυναίκας, για το αν θα κάνει μπάνιο ή όχι, γιατί είναι μια κυρία του Κολωνακίου που έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορείς να καταλάβεις πώς αυτή η κυρία του Κολωνακίου θα πρέπει να ζει στη φυλακή. Ξέρεις τι απαντάει ο άλλος; “Δεν με νοιάζει πώς θα ζει στη φυλακή. Μπαίνει στη φυλακή, γιατί άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη να πεθάνει σαν το σκυλί στ’ αμπέλι σε ένα δωμάτιο και ενώ ήταν νεκρός έψαχνε μια ώρα να σβήσει τα στοιχεία“.

Μεταξύ άλλων, δημόσια θέση θέλησε να πάρει και η Έλενα Ακρίτα, η οποία έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook. Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Κύριε Αθερίδη, η φυλακή δεν πονάει περισσότερο όταν είσαι απ’ το Κολωνάκι, όπως είπατε χρυσέ μου για τη γνωστή για την υπόθεση Μαζωνάκη γιατρός.

Υπήρξα κόρη κρατούμενης της λεγόμενης «καλής κοινωνίας» – όπως θα λέγατε κι εσείς – που στη χούντα κλείστηκε στις φυλακές Αβερωφ.

Καμία διαφορά δεν είχε ο πόνος της από τον πόνο των άλλων μανάδων, είτε ήταν ποινικές κρατούμενες, είτε πολιτικές, είτε έκαναν πεζοδρόμιο για να ζήσουν.

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Η άδεια αγκαλιά δεν έχει ταξικό πρόσημο, (αλλά τι σάς λέω τώρα εσάς).

Έχω επισκεφθεί τις γυναικείες φυλακές της Θήβας. Έχω δει μανάδες να μεγαλώνουν τα μωρά τους πίσω από τα κάγκελα και γυναίκες να αποχωρίζονται τα παιδιά τους, χωρίς σπίτι, χρήματα ή στοιχειώδη στήριξη.

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Η συγκεκριμένη γιατρός, δικαιούται την ίδια ανθρώπινη μεταχείριση με κάθε κρατούμενο. Αλλά μην παρουσιάζετε τον εγκλεισμό ως μεγαλύτερη τραγωδία επειδή, αυτή τη φορά, στέρησε την πολυτέλεια.

Αυτό δεν είναι απλή άγνοια, κύριε Αθερίδη. Είναι ταξισμός, είναι προκατάληψη, είναι περιφρόνηση των «κατώτερων τάξεων» που παραπέμπει στον Μπυθουλα της Μαντάμ Σουσους.

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Ο πόνος, η απελπισία, η μοναξιά του,κελιού δεν μετριούνται με βάση το Ε9.

Ο εγκλεισμός δεν είναι πιο απάνθρωπος για τον προνομιούχο.

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Απλώς τότε κάποιοι σαν εσας την προσέχουν για πρώτη φορά.

(Μα ο Μπιθικώτσης τον διώχνει και του λέει “που να σου εξηγώ”), έγραψε χαρακτηριστικά.