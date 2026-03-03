Στέφανος Μιχαήλ για Κύπρο: «Είμαι έφεδρος καταδρομέας –  Έχω στο σπίτι μου όπλο, αν μας καλέσουν θα πρέπει να παρουσιαστούμε»

Η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τα τελευταία εικοσιτετράωρα, έπειτα από επιθέσεις με drones που φέρεται να εξαπέλυσε το Ιράν στο έδαφός της, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανησυχίας, ο ηθοποιός Στέφανος Μιχαήλ, ο οποίος είναι και έφεδρος καταδρομέας, τοποθετήθηκε δημόσια για τις εξελίξεις.

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η Γη της Ελιάς» μίλησε το πρωί της Τρίτης (03.03) στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης από την Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο αντίδρασης από την Τουρκία.

«Στη Λεμεσό υπάρχει ένας επιπλέον φόβος. Ο κόσμος έχει περιοριστεί, δεν βγαίνουν πολύ έξω. Εγώ, ως έφεδρος καταδρομέας, έχω στο σπίτι μου τον ατομικό μου φόρτο, έχω το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, τα έχω όλα. Δηλαδή είμαι φουλ εξοπλισμένος.

Αν μας καλέσουν, θα πρέπει να παρουσιαστούμε. Ας το πούμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι. Μπορεί να ‘ναι μακρινό σενάριο, αλλά όσο μακρινό κι αν είναι, ποτέ δεν ξέρεις», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια σχολίασε τη στάση της Αθήνας, λέγοντας: «Γενικά είναι περίεργο το κλίμα. Τώρα βλέπουμε και την Ελλάδα που στέλνει τις φρεγάτες κάτω στην Κύπρο, μαζί με τα F-16. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αίσθημα παρουσίας και στήριξης από την Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να κρύβει την ανησυχία του για τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

«Αυτή τη φορά τη νιώθουμε παρούσα και είναι πολύ συγκινητικό. Αν γίνει κάτι, εγώ το μόνο που ανησυχώ είναι επειδή η Ελλάδα έχει στείλει τώρα βοήθεια και είχαμε κάποιες αντιδράσεις από την τουρκική κυβέρνηση. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, αυτό είναι που έχω πιο πολύ στο μυαλό μου. Μην έχουμε κάποια αντίδραση από Τουρκία», υπογράμμισε.