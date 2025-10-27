Σωτήρης Καλυβάτσης: «Είμαι της ανταλλακτικής οικονομίας – Δίνω ό,τι μπορώ»

Ο ηθοποιός Σωτήρης Καλυβάτσης κάθισε στον καναπέ του Στούντιο 4, όπου μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο για την καθημερινότητά του, τις απόψεις του και την αποψινή πρεμιέρα του στο Θέατρο Αθηνών με την παράσταση Caveman.

«Όταν δεν είμαι σε αστεία διάθεση, δεν κυκλοφορώ», εξήγησε ο ηθοποιός. «Διάφορα γεγονότα γύρω μας με επηρεάζουν, κυρίως αυτά που δεν χωράει εύκολα το μυαλό μου. Αλλά εδώ είμαστε στην κρατική τηλεόραση, κάνω πλάκα για να καταλάβετε τι εννοώ. Δύσκολα όμως θα το χάσω, εκτός κι αν είμαι πολύ κουρασμένος».

Στη συνέχεια, μίλησε για τη φιλοσοφία του στην οικονομία: «Είμαι της ανταλλακτικής οικονομίας. Θέλω να δίνω ό,τι μπορώ να δώσω και οι άλλοι να φροντίζουν τα υπόλοιπα, χωρίς να υπάρχουν φόροι».