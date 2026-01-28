Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Δεν με φοβίζει τίποτα πια»

Για μία δύσκολη περίοδο της ζωής της μίλησε η Σοφία Φυρού μέσα από το νέο βίντεο που δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη (28/01) στο Instagram.

Η σύντροφος του Αλέξανδρου Κοψιάλη έκανε γνωστό ότι έφτασε στο τέλος της μια μακρά και απαιτητική πορεία χειρουργικών επεμβάσεων, οι οποίες ακολούθησαν τη μαστεκτομή που είχε πραγματοποιήσει τον περασμένο Μάιο. Περιγράφοντας την εμπειρία της, ανέφερε πως ο τελευταίος χρόνος ήταν γεμάτος δοκιμασίες, σημειώνοντας όμως ότι σήμερα αισθάνεται ανακούφιση και απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα.

«Να σας πω ότι τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Το τελευταίο ήταν πριν από από 13 μέρες, πήγαν όλα καλά. Τις πρώτες μέρες είχα πανικοβληθεί λίγο γιατί κάτι δεν μου άρεσε και έλεγα “Θεέ μου, έμπλεξα πάλι”. Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό.

Μετά από έναν χρόνο πάρα πολύ μεγάλης ταλαιπωρίας, το πρόσωπό μου λόγω των χειρουργείων, της κορτιζόλης, του στρες και του άγχους, το βλέπω πάρα πολύ διαφορετικό. Φαίνονται οι γραμμούλες, είναι αφυδατωμένο, πολύ λεπτό. Ποτέ δεν το έχω ξαναδεί έτσι, ενώ είμαι 30 χρονών. Περιμένω να περάσει 1-1,5 μήνας να επανέλθω και μετά να κάνω τα δικά μου, μπας και το επαναφέρω», λέει στο βίντεο η Σοφία Φυρού.

«Μετά από έναν χρόνο τεράστιας ταλαιπωρίας, μπορώ να πω επιτέλους ότι ΤΕΛΕΙΩΣΑ. Αν μου έλεγες πριν από έναν χρόνο ότι θα τα αντέξω όλα αυτά, δεν θα σε πίστευα. Σήμερα νιώθω πιο δυνατή από ποτέ. Δεν με φοβίζει τίποτα πια, γιατί έμαθα πόση δύναμη κρύβω μέσα μου. Και είναι τεράστια. Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε στην ανάρτηση της.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του youtuber Αλέξανδρου Κοψιάλη, Σοφία Φυρού, είχε υποβληθεί προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή. Έπειτα από γονιδιακό έλεγχο και λόγω επιβαρυμένου οικογενειακού ιστορικού, διαπιστώθηκε πως αντιμετώπιζε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Έτσι, παρόλο που δεν είχε καρκίνο, πήρε την απόφαση να προχωρήσει προληπτικά σε αυτή την επέμβαση.