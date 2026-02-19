Snoop Dogg: Απορρίφθηκε η πιστωτική του κάρτα σε δείπνο στην Ιταλία – Τι έκανε για να πληρώσει

Ένα απρόσμενο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Snoop Dogg σημειώθηκε στην πόλη Λιβίνιο της Ιταλίας, όπου ο 54χρονος καλλιτέχνης βρίσκεται ως ανταποκριτής του NBC για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026. Κατά τη διάρκεια δείπνου σε τοπικό εστιατόριο, ο διάσημος ράπερ ήρθε αντιμέτωπος με μια άβολη στιγμή, καθώς η πιστωτική του κάρτα απορρίφθηκε την ώρα της πληρωμής.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η Σοφία Βαλμάντρε, κόρη των ιδιοκτητών της οικογενειακής επιχείρησης, ο Snoop Dogg παρήγγειλε ένα γεύμα που περιλάμβανε cheeseburger, φτερούγες κοτόπουλου, nuggets και τηγανητές πατάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Snoop Dogg: Πέθανε η μόλις 11 μηνών εγγονή του – Σπαραγμός στην οικογένεια

Παρά τις προσπάθειες των συνεργατών του να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή, η κάρτα δεν γινόταν δεκτή για άγνωστο λόγο. Τότε, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος έσπευσε να τον καθησυχάσει, λέγοντάς του πως μπορούσε να αποχωρήσει με το φαγητό του χωρίς να πληρώσει.

Τι έκανε για να πληρώσει ο διάσημος ράπερ

Ο καλλιτέχνης, ωστόσο, επέλεξε να ανταποδώσει τη φιλοξενία με έναν εντυπωσιακό τρόπο που ξεπερνούσε κατά πολύ την αξία του γεύματος.

Λίγη ώρα αργότερα, πρόσφερε στην οικογένεια πέντε περιζήτητα εισιτήρια για τον τελικό του ανδρικού halfpipe στο σνόουμπορντ.

Η χειρονομία αυτή προκάλεσε τον ενθουσιασμό των ιδιοκτητών, με τη Σοφία Βαλμάντρε να δημοσιοποιεί το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στον παγκόσμιο σταρ.