Σαρλίζ Θερόν: Όταν η μητέρα της πυροβόλησε τον πατέρα της – «Ήταν ξεκάθαρο ότι θα μας σκοτώσει»

Η Σαρλίζ Θερόν, σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στους New York Times, μίλησε για την τραγική νύχτα του 1991 που σημάδεψε την εφηβεία της. Η 50χρονη σήμερα ηθοποιός περιέγραψε πώς η μητέρα της, Γκέρντα, αναγκάστηκε να πυροβολήσει θανάσιμα τον πατέρα της σε μια ξεκάθαρη πράξη αυτοάμυνας.

Όλα ξεκίνησαν στη Νότια Αφρική, όταν η Σαρλίζ ήταν 15 ετών. Επιστρέφοντας από το σινεμά, μια ασήμαντη αφορμή —το γεγονός ότι δεν χαιρέτησε αμέσως τον πατέρα της— πυροδότησε την οργή του. Ο Τσαρλς Θερόν, υπό την επήρεια αλκοόλ, άρχισε να πυροβολεί αλόγιστα μέσα στο σπίτι.

Η Σαρλίζ Θερόν και η μητέρα της κρύφτηκαν στο υπνοδωμάτιο, προσπαθώντας να κρατήσουν την πόρτα κλειστή ενώ οι σφαίρες την διαπερνούσαν. Όταν εκείνος δήλωσε ξεκάθαρα την πρόθεσή του να τις σκοτώσει και κινήθηκε προς το χρηματοκιβώτιο για περισσότερα όπλα, η Γκέρντα αντέδρασε για να σώσει τη ζωή τους, πυροβολώντας τον θανάσιμα.

«Πήγα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και φοβόμουν. Το παράθυρό μου έβλεπε στο δρόμο, και μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο του θυμού, της απογοήτευσης ή της δυστυχίας από τον τρόπο που οδηγούσε όταν έφτανε. Απλώς ήξερα πως κάτι κακό θα συμβεί», περιγράφει η ηθοποιός.

«Ο θείος έτρεξε στον διάδρομο και εκείνη έριξε μία σφαίρα προς τα εκεί, η οποία εξοστρακίστηκε επτά φορές και τον χτύπησε στο χέρι. Είναι πράγματα που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Και μετά ακολούθησε τον πατέρα μου, ο οποίος τότε άνοιγε το χρηματοκιβώτιο για να πάρει περισσότερα όπλα, και τον πυροβόλησε», τονίζει η Σαρλίζ Θερόν.

Η ζωή της μετά την τραγωδία

Οι αρχές δεν άσκησαν δίωξη στη μητέρα της, αναγνωρίζοντας το δίκαιο της αυτοάμυνας. ΗΣαρλίζ Θερόν περιγράφει τον πατέρα της ως έναν άνθρωπο που, λόγω του αλκοολισμού, είχε μετατρέψει το σπίτι τους σε ένα περιβάλλον μόνιμου φόβου και λεκτικής βίας.

Λίγο μετά το συμβάν, η ηθοποιός έφυγε από τη Νότια Αφρική, ξεκινώντας μια νέα ζωή που την οδήγησε μέχρι την κορυφή του Χόλιγουντ και την κατάκτηση του Όσκαρ.

«Το επόμενο πρωί με έστειλε κανονικά στο σχολείο. Ήταν σαν να λέει “προχωράμε”», ανέφερε η ηθοποιός για την επόμενη μέρα μετά το τραγικό συμβάν.

Σήμερα, επιλέγει να μοιραστεί αυτή την ιστορία όχι για να προκαλέσει οίκτο, αλλά για να στηρίξει θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αποδεικνύοντας ότι το τραύμα του παρελθόντος δεν χρειάζεται να ορίζει το μέλλον μας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: