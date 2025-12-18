Όταν δύο από τα μεγαλύτερα είδωλα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής συναντιούνται, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι εκρηκτικό. Αυτό συνέβη στο Barclays Center του Μπρούκλιν, κατά την τελευταία στάση της εορταστικής περιοδείας «Mariah Carey’s Christmas Time», όπου η Rihanna έκλεψε τις εντυπώσεις με μια αυθόρμητη και άκρως τολμηρή κίνηση.

Αναλυτικότερα, η 36χρονη σταρ του “Work”, που βρέθηκε στις κερκίδες για να απολαύσει τη «βασίλισσα των Χριστουγέννων», δεν έμεινε απλή θεατής.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, η Rihanna ακούγεται να ζητά επίμονα ένα αυτόγραφο, αλλά με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο. «Χρειάζομαι μια υπογραφή! Ποιος έχει μαρκαδόρο;» φώναξε η δημιουργός της Fenty Beauty, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό.

Στη συνέχεια, η Rihanna πλησίασε τη Μαράια Κάρεϊ και, παίρνοντας το μικρόφωνο στα χέρια της, ανακοίνωσε γεμάτη ενθουσιασμό: «Η Μαράια Κάρεϊ υπογράφει στο στήθος μου! Αυτό είναι ιστορικό!».

Οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μια ζεστή αγκαλιά, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο μια από τις πιο viral στιγμές της χρονιάς.

Οι θαυμαστές των δύο καλλιτεχνών έσπευσαν να σχολιάσουν τη χημεία τους, με τους περισσότερους να τις χαρακτηρίζουν ως «απόλυτα είδωλα» και να αποθεώνουν τον αυθορμητισμό της Rihanna.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: