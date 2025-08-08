Ο Ρένος Ρώτας και η επίσης ηθοποιός, Φανή Γεωργακοπούλου, φημολογείται ότι είναι σε σχέση σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ωστόσο, την είδηση διέψευσε κατηγορηματικά ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαιρινό Ραντεβού”, ενώ τόνισε ότι τους συνδέει φιλία πολλών χρόνων.

Χαρακτηριστικά ο Ρένος Ρώτας είπε: “Δεν ισχύει. Με ενόχλησε η σιγουριά με την οποία βγήκε αυτή η ιστορία, χωρίς καν να με πάρουν ένα τηλέφωνο δημοσιογράφοι που πιθανότατα να έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είχαν καν την αξιοπρέπεια να με πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ισχύει κάτι τέτοιο”.

“Αυτή είναι μεγάλη παρεξήγηση, την οποία δεν την έχω συγχωρέσει ακόμα. Με την αγαπημένη Φανή είμαστε φίλοι μια δεκαετία. Δηλαδή εντάξει, μόνο με χιούμορ θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω”, συμπλήρωσε ο Ρένος Ρώτας.