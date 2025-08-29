Ράνια Τζίμα: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της – «Με έμαθες ν’ αγαπώ χωρίς όρια»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα ήταν η χθεσινή για τη Ράνια Τζίμα, καθώς η κόρη της, Ελένη, καρπός του έρωτά της με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, είχε τα ένατα γενέθλιά της. Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Αναλυτικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ράνια Τζίμα δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία δίνει ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο της κόρης της, ενώ παράλληλα φρόντισε να κρατήσει κρυμμένο το πρόσωπό της, σεβόμενη έτσι την επιλογή της να μην την εκθέτει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ράνια Τζίμα: Υιοθέτησε το κούρεμα που την κολακεύει περισσότερο – Η αλλαγή στα μαλλιά της

Η λεζάντα της ανάρτησης ήταν γεμάτη αγάπη και συναισθήματα: «Πριν από 9 χρόνια ήρθες στη ζωή μου και με έμαθες ν’ αγαπώ χωρίς όρια, γέμισες την αγκαλιά μου, φώτισες τον δρόμο μου. Καλό μου πλάσμα, να προχωράς μ αυτή την όμορφη ψυχή! Σ’ αγαπάμε πολύ, να τα εκατοστήσεις!».

Η ανάρτηση της Ράνιας Τζίμα: