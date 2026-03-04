Πέμη Ζούνη: Χώρισε από τον Στάθη Σκέντζο μετά από 24 χρόνια γάμου – «Δεν μένουμε πια μαζί»

Για τον χωρισμό της από τον Στάθη Σκέντζο μίλησε ανοιχτά η Πέμη Ζούνη, αποκαλύπτοντας τα νέα δεδομένα της προσωπικής της ζωής σε μια εξομολογητική συνέντευξη στο περιοδικό OK!. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Η Γη της Ελιάς» μοιράστηκε με ειλικρίνεια την αλλαγή στην καθημερινότητά της, επιβεβαιώνοντας πως η κοινή πορεία με τον επί χρόνια σύζυγό της έφτασε στο τέλος της.

Όλα όσα είπε η Πέμη Ζούνη

Με τον σύζυγό σου, τον επιχειρηματία Στάθη Σκέντζο, δεν είστε μαζί;

Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο.

Είναι καιρός που έχετε χωρίσει;

Πολύ λίγος.

Πήρατε διαζύγιο;

Τυπικά όχι.

Στο ενεργητικό σου έχεις έναν ακόμη γάμο. Σε νεαρή ηλικία είχες παντρευτεί τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη.

Με τον Νίκο γνωριστήκαμε όταν τελείωνα τη δραματική σχολή με αφορμή μια δουλειά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου. Μείναμε μαζί τεσσεράμισι χρόνια και έπειτα χωρίσαμε και έφταιγα εγώ. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Να θυμίσουμε ότι η Πέμη Ζούνη και ο Στάθης Σκέντζος μοιράστηκαν μια κοινή πορεία που διήρκεσε περίπου 24 χρόνια, αποτελώντας ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου.

Ο γάμος τους επισφραγίστηκε με τον ερχομό της κόρης τους το 1994, της Ελεονώρας, η οποία αποτελεί και τον σημαντικότερο συνδετικό κρίκο ανάμεσά τους.

Η Ελεονώρα ζει μόνιμα στο Λονδίνο, όπου εργάζεται, και έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά.