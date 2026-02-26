Πάνος Καλίδης: «Αρπάχτηκε» on stage με συνεργάτη του – Η αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου (vid)

Έντονος εκνευρισμός επικράτησε σε πρόσφατη εμφάνιση του Πάνου Καλίδη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο τραγουδιστής «αρπάχτηκε» με συνεργάτη του επί σκηνής. Το σχετικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», αποκαλύπτοντας την ένταση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του μουσικού προγράμματος.

Η αφορμή για το περιστατικό στάθηκε το λάθος ενός μουσικού, ο οποίος μπήκε σε λάθος τόνο σε ένα τραγούδι προκαλώντας την άμεση αντίδραση του καλλιτέχνη. Ο Πάνος Καλίδης χρησιμοποίησε βαριές εκφράσεις και διέκοψε τη ροή του κομματιού, δείχνοντας φανερά τη δυσαρέσκειά του προς τον συνεργάτη του.

«Άστο μ@@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού» ακούγεται να λέει φανερά εκνευρισμένος ο Πάνος Καλίδης στον μουσικό του.

Όταν το σφάλμα επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά, ο τραγουδιστής κινήθηκε προς το μέρος του μουσικού και του έκλεισε οριστικά τον ήχο.

Η αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου

Το περιστατικό σχολιάστηκε έντονα από τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος πήρε θέση για τη συμπεριφορά του τραγουδιστή απέναντι στην ορχήστρα.

«Πολλές φορές, συνήθως τραγουδιστές πολύ καλοκουρδισμένοι, εκεί που μιλάνε με τον κόσμο, ξεκινάνε ένα τραγούδι και περίπου είναι ο τόνος, γιατί ξέρουν που σονάρει η φωνή, και οι μουσικοί που είναι τσακάλια τον πιάνουν. Εδώ, εν προκειμένω ο Πάνος πιάνει το τραγούδι σε έναν δικό του τόνο, και ο μουσικός του δίνει έναν τόνο που θα τον βοηθήσει να ερμηνεύσει. Από εκεί και πέρα, τα νεύρα του Πάνου είναι ανεπίτρεπτα, αντισυναδελφικά…Δείχνει μια αγένεια επί σκηνής απέναντι σε έναν συνεργάτη του που θα παίζει όλη νύχτα για εκείνον… Ανεπίτρεπτο… Κακότροπα ανεπίτρεπτο», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: