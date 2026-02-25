Ο Κώστας Δόξας “μπαινόβγαινε” σε ψυχιατρείο για 1,5 χρόνο – Τι είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο τραγουδιστής

Ο Κώστας Δόξας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, την Τρίτη (24/2). Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο, ενώ το OPEN με επίσημη ανακοίνωσή του γνωστοποίησε ότι ο τραγουδιστής τίθεται εκτός “JUST THE 2 OF US”.

Ήταν 2021 όταν ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους και πήραν διαζύγιο. Παράλληλα, ξεκίνησε ένας “μαραθώνιος” δικαστικών διαμάχεων μεταξύ άλλων για την επιμέλεια της κόρης τους, ενώ δημόσιες τοποθετήσεις και των δύο έφερνε το θέμα ανά καιρούς στην επικαιρότητα.

Οι επισκέψεις σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Τον Οκτώβριο του 2025 ο Κώστας Δόξας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με αφορμή την μήνυση που του είχε καταθέσει η πρώην σύζυγός του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, είχε αποκαλύψει ότι για περίπου ενάμισι χρόνο «μπαινόβγαινε» σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

“Ήταν μια περίοδος 1,5 χρόνου που μπαινόβγαινα σε δημόσια ψυχιατρική κλινική και έχω ένα δίπλωμα που πιστοποιεί ότι δεν έχω κάτι. Δεν ζήτησε η πρώην σύζυγός μου να πάω σε ψυχιατρική κλινική, το έκανα μόνος μου μόνο και μόνο για να “χτυπήσω” αυτά που γράφουν για μένα. Νιώθω δικαιωμένος από την πρώτη απόφαση του δικαστηρίου αλλά με όλα αυτά τα δικαστήρια δε ξέρω τελικά κατά πόσο είναι όντως δικαιωμένος κάποιος….Έρχονται πολλά δικαστήρια. Στα μέσα Νοέμβρη είναι ένα ποινικό δικαστήριο και ακολουθούν και άλλα που αφορούν στο παιδί μας“, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κώστας Δόξας.