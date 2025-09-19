Νέες αποκαλύψεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης – Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του» (Βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τους συγγενείς του να κάνουν λόγο στις Αρχές για «αλόγιστη χρήση κοκαΐνης η οποία τον κάνει επικίνδυνο για την ίδια του τη ζωή».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ant1, η οικογένεια του τραγουδιστή επισήμανε ότι η συμπεριφορά του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν τέτοια που ξερίζωνε τα ίδια του τα μαλλιά και αυτός ήταν ο λόγος που ζήτησαν τον εγκλεισμό του σ ψυχιατρική κλινική.

Η οικογένεια στην αναφορά της τόνισε ότι ο τραγουδιστής κάνει χρήση κοκαΐνης και αλκοόλ για χρόνια, και έχουν ως αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος ακόμη και για τον εαυτό του.

«Μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Ant1 «έσπασε» τη σιωπή του ο πατέρας του τραγουδιστή, Μανώλης.

«Δεν μας ενδιαφέρει η περιουσία του, δεν θέλουμε τίποτα από τον Γιώργο, μας ενδιαφέρει μόνο η υγεία του», ανέφερε ο πατέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

«Αβάσιμες» οι κατηγορίες περί κοριού

Πηγές από την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησαν στο Mega και χαρακτήρισαν «αβάσιμες» τις κατηγορίες περί κοριού και παρακολούθησης που έχει καταγγείλει ο τραγουδιστής. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο τραγουδιστής το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Επίσης εξέφρασαν αμφιβολίες εάν το σύστημα παρακολούθησης που εντοπίστηκε το 2024 ήταν πραγματικό ή τοποθετήθηκε από τον ίδιο.

Μέσω του δικηγόρου του, ο καλλιτέχνης υποστήριξε ότι συνεχώς παρακολουθείται και ότι έχουν καταγραφεί ιδιωτικές συνομιλίες του, ενώ ανέφερε και ύποπτες κινήσεις στον κήπο του. Από την άλλη η οικογένεια του επιμένει ότι δεν έχει κάποια σύνδεση των καμερών ή άλλων μέσων παρακολούθησης με τα μέλη της.

Μαρία Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος είχε εκρήξεις»

Λίγες ημέρες πριν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, η οικογένεια περιγράφει την τελευταία της συνάντηση με τον καλλιτέχνη ως ένδειξη σοβαρών ψυχιατρικών προβλημάτων. Σημειώνεται ότι η αδερφή του, Μαρία Μαζωνάκη, κατέθεσε στις αρχές ότι ο Γιώργος είχε εκρήξεις και αμφισβητούσε ακόμα και τη συγγένεια με τη μητέρα τους, ενώ επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε συνεργάτιδα του.

Η οικογένεια αιτιολογεί την απόφαση για τον εγκλεισμό του με φόβους για την ασφάλειά του και τη χρήση ουσιών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το σύντομο διάστημα νοσηλείας του στο Δρομοκαΐτειο δεν όφειλε να έχει ως αποτέλεσμα το εξιτήριο που δόθηκε, δεδομένου ότι το πρόβλημα παραμένει ανεπίλυτο.

Το ακίνητο στη Μύκονο

Μία ακόμη διαμάχη που υπάρχει στην οικογένεια, είναι το ακίνητο της Μυκόνου, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να κατηγορεί την αδελφή του Βάσω για εξαπάτηση και μεταβίβαση του ακινήτου σε εταιρεία χωρίς τη συμμετοχή του. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ανήκει ούτε στον τραγουδιστή ούτε στην ίδια, καθώς πρόκειται για μισθωμένο σπίτι μέσω εταιρείας.

Επίσης αναφέρουν ότι ο καλλιτέχνης δεν έχει επικοινωνήσει με τη μητέρα του, ακόμα και κατά τη διάρκεια σοβαρών γεγονότων υγείας, ενώ κάνουν λόγο για σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία νοσηλείας του.

Διχασμένη η οικογένεια

Έντονη παραμένει η αντιπαράθεση μεταξύ του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειας του, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες και να ετοιμάζονται για δικαστικές διαμάχες. Αδιέξοδη παραμένει η κατάσταση, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή του καλλιτέχνη.

Η υπόθεση αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω, καθώς οικονομικές διαμάχες και οι δημόσιες δηλώσεις συνεχίζονται, ενώ η ψυχική υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.