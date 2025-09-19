Γιώργος Μαζωνάκης: Τι απαντά ο δικηγόρος του στους ισχυρισμούς της αδερφής του περί ναρκωτικών

Για τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της μικρότερης αδερφής του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρίας, μίλησε ο δικηγόρος του τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης τοποθετήθηκε για τα όσα ανέφερε η Μαρία Μαζωνάκη περί χρήσης ουσιών από τον δημοφιλή καλλιτέχνη, μιλώντας στην εκπομπή Happy Day στον Alpha και έκανε λόγο για παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ο κ. Μερκουλίδης υπογράμμισε ότι ο πελάτης του αισθάνθηκε βαθιά προσβεβλημένος από τη διαρροή αυτών των πληροφοριών και ξεκαθάρισε ότι η πλευρά του δεν προτίθεται να μπει σε διάλογο για τέτοιου είδους ζητήματα.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Εμείς δε θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα» είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τη μητέρα του καλλιτέχνη, ο δικηγόρος σημείωσε πως θα μπορούσε να βρει άλλη δικλείδα αν ήθελε να σώσει πραγματικά το παιδί της και τόνισε πως παρασύρθηκε από τις κόρες της: «Η μητέρα πήγε κι έδωσε μία κατάθεση παρασυρόμενη από την κόρη της που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές. Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση που μία μάνα θέλει να βοηθήσει το παιδί της, δεν είναι αρμόδιο το ψυχιατρείο. Δεν μπορεί το ψυχιατρείο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι χρήστες ουσιών».

Τέλος, για τους ισχυρισμούς της οικογένειας για την ασταθή ψυχική κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του ανέφερε: «Όταν δεν έχεις φυσική επαφή με τον άνθρωπό σου πώς ξέρεις τι είναι; Σε συνάντηση μισή ώρας που ο Γιώργος τους έβγαλε από το σπίτι, είναι ικανό να καταλάβεις ότι δεν είναι καλά; Αυτά μηνύσαμε».

Υπενθυμίζεται ότι στη νέα κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε, η οικογένεια αμφισβητεί τις καταγγελίες περί παρακολούθησης με «κοριό» και κάμερες, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ίδιος ο καλλιτέχνης να τοποθέτησε τη συσκευή στο σπίτι του, ώστε να τους κατηγορήσει στη συνέχεια.

Επιπλέον, περιγράφουν την πρόσφατη συμπεριφορά του ως αλλοπρόσαλλη, αναφέροντας περιστατικά κατά τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης αμφισβήτησε ακόμα και τον συγγενικό δεσμό με τη μητέρα του και κατηγόρησε τα μέλη της οικογένειας για εμπορία ναρκωτικών.

Οι δύο αδερφές και η μητέρα του κατέθεσαν ότι αποφάσισαν να ζητήσουν τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, καθώς θεωρούν πως κινδυνεύει ο ίδιος αλλά και τρίτοι. Παράλληλα, εκφράζουν ενστάσεις για τον τρόπο που δόθηκε το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο.