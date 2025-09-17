Αδελφή Γιώργου Μαζωνάκη: “Eδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού”

Για τη σχέση της με τον Γιώργο Μαζωνάκη μίλησε για πρώτη φορά η αδελφή του, Μαρία, και τη νέα σύγκρουση που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους με αφορμή τη νοσηλεία της μητέρας του.

Μιλώντας στην εκπομπή “Το Πρωινό” στον ΑΝΤ1, η Μαρία Μαζωνάκη ανέφερε: “Να χρησιμοποιήσω το πρόβλημα υγείας της μητέρας μου για να προκαλέσω το συναίσθημα του αδελφού μου; Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Το μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μου το έστειλα μέσω Instagram γιατί εδώ και περίπου έναν χρόνο με έχει μπλοκάρει από παντού“.

Όπως εξήγησε, ήθελε να είναι σίγουρη πως ο αδελφός της θα γνωρίζει τι συμβαίνει: “Γιατί ήθελα να ξέρει, δεν ήθελα αν συμβεί κάτι να γυρίσει και να μου πει ‘γιατί δεν μου είπατε κάτι’”.

“Δυστυχώς ο Γιώργος, παρότι ενημερώθηκε, δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο μαζί μας. Ούτε άμεσα ούτε μέσω τρίτου. Δεν περίμενα κιόλας να επικοινωνήσει. Ο κόσμος αγαπάει τόσο πολύ τον Γιώργο, που από τη μία είναι ευχάριστο γιατί αγαπάνε τον αδελφό μου, αγαπάνε το αίμα μου, αλλά από την άλλη ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τι να του πεις αυτού του κόσμου; Δεν μπορώ να τον κακολογήσω” πρόσθεσε και κατέληξε: “Τον αγαπώ, μόνο αυτό“.