Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από την μητέρα της – «Δεν με αφορά το θέμα, δεν αξίζει τον κόπο»

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη ξέσπασε ξανά στην κάμερα του «Πρωινού», δηλώνοντας πως δεν την αφορά πλέον το θέμα της κόρης της. Η ίδια τόνισε με σκληρά λόγια πως δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει οριστικά.

Αυτή η αντίδραση έρχεται μετά την είδηση πως η πρώην ηθοποιός βρίσκεται πλέον στην Τανζανία, όπου προσφέρει βοήθεια σε ασθενείς με AIDS. Παρά το σημαντικό κοινωνικό έργο της κόρης της, η Τζένη Λιονάκη παραμένει κάθετη στην απόφασή της να μην έχει καμία επικοινωνία μαζί της.

Όλα όσα είπε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη

«Κρίμα έχασε τόσο ωραίο όνομα… Φεδρωνία. Τώρα για γέλια είμαστε ή για κλάματα; Δεν με αφορά το θέμα. Νομίζεις ότι όλοι αυτοί που είναι με τους παπάδες είναι με τον Θεό; Εγώ απέδειξα ότι δεν είναι. Θες να πεις ότι εάν νηστεύεις, θα πει ότι είσαι και καλός χριστιανός; Ο Χριστός δεν έλεγε ούτε να πηγαίνω να φιλάω τις εικόνες, ούτε να νηστεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ούτε να φοράω μακριά, ούτε, ούτε, ούτε. Όλο ούτε είναι οι παπάδες.

Μου είναι τελείως αδιάφορο το παιδί μου. Είναι κόρη μου αυτό; Αφού δεν έχει μάνα. Εγώ είμαι κατά σάρκαν μάνα. Έτσι δεν είπαν; Δηλαδή τη γέννησα, την παράτησα, μεγάλωσε μόνη της. Τη ζωή μου όλη την είχα αφιερώσει στο παιδί μου. Στη ζωή μου όσο μεγάλωνα αυτό το παιδί, δεν είχα πρόγραμμα για εμένα. Το πρόγραμμά μου ήταν το πρόγραμμα του παιδιού μου.

Τι θα φάει, τι ώρα θα διαβάσει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι ώρα θα κάνει μπάνιο, πώς θα την σπουδάσω. Δεν είχα άλλο πρόγραμμα στη ζωή μου. Αρρώσταινα και εγώ δεν πήγαινα στο γιατρό. Δεν είχα χρόνο να πάω στον γιατρό. Έπρεπε τον χρόνο μου και αυτόν τον λίγο να τον δίνω στο παιδί μου.

Η αχαριστία στο μεγαλείο της. Εε το πήρα απόφαση. Αφού δεν έχει αυτή μάνα, έχω εγώ κόρη; Γιατί να πονάω; Τα έχω βάλει όλα σε ένα συρτάρι και τα έχω κλείσει. Δεν αξίζει τον κόπο», είπε η Τζένη Λιονάκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: