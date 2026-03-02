Μαρίνα Σπανού: «Πιστεύω ότι ο Akylas στην Eurovision θα σκίσει»

Η Μαρίνα Σπανού μίλησε για τη νίκη του Akylas στον ελληνικό τελικό της Eurovision και επισήμανε ότι η κριτική επιτροπή -στην οποία συμμετείχε και η ίδια- του απένειμε με ιδιαίτερη χαρά το 12άρι. Όπως τόνισε, το πάθος και η αφοσίωσή του επί σκηνής ήταν εμφανή και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση.

Στην εκπομπή «Breakfast@Star» μίλησε τη Δευτέρα (02/03) η Μαρίνα Σπανού και είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχε ξεχωρίσει το «Ferto» και ότι της ήταν πολύ ευχάριστη η εμπειρία της στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που πάει ο Akylas στη Eurovision, είναι ένα καταπληκτικό παιδί και πιστεύω ότι θα σκίσει. Δεν ήξερα τι θα αποφασίσει ο κόσμος, αλλά σίγουρα το “Ferto” ήταν από τα τραγούδια που είχα ξεχωρίσει στο “Sing for Greece”. Σαν κριτική επιτροπή δώσαμε το 12άρι στον Akylas γιατί είδαμε τη χαρά και το πάθος του. Η πρόταση για την κριτική επιτροπή ήρθε μέσα από ένα τυχαίο τηλέφωνο και αιφνιδιάστηκα. Παρόλο που δεν έχω καμία σχέση με τη Eurovision, είναι ευχάριστο που δίνονται τέτοια βήματα σε νέους καλλιτέχνες».

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τον ελληνικό τελικό

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία της ψηφοφορίας του κοινού για τον ελληνικό τελικό «Sing For Greece 2026». Ο Akylas απέσπασε 12 βαθμούς τόσο από τη διεθνή όσο και από την ελληνική κριτική επιτροπή, ενώ συγκέντρωσε ακόμη 24 βαθμούς από το κοινό.

Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερες από 162.000 ψήφοι μέσω online ψηφοφορίας και SMS. Με 59.834 ψήφους, ο νεαρός καλλιτέχνης κατέκτησε την πρώτη θέση και πήρε το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.