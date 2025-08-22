Μαρία Κορινθίου: Ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση (pic)

Η Μαρία Κορινθίου ζει έναν κεραυνοβόλο έρωτα και δεν το κρύβει! Η γνωστή ηθοποιός και ο σύντροφός της, ο επιχειρηματίας Γιώργος Καραθανάσης, απολαμβάνουν ένα άκρως ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία, γεμίζοντας τα social media με εικόνες από την ονειρική τους απόδραση.

Το ζευγάρι ξεκίνησε την περιήγησή του από το Μπάρι και συνέχισε στο πανέμορφο Ποσιτάνο της ακτής Αμάλφι, ενώ πλέον βρίσκεται στη μαγευτική Ματέρα. Η Μαρία Κορινθίου, που δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, προκάλεσε χαμό στο Instagram, καθώς δημοσίευσε την πρώτη επίσημη κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο της, με φόντο το ιταλικό τοπίο.

Οι στιγμές του ζευγαριού στην Ιταλική Ριβιέρα

Οι προηγούμενες ημέρες τους βρήκαν να κάνουν tour με βάρκα στα γύρω νησάκια, χαρίζοντας στους ακόλουθούς τους φωτογραφίες που θυμίζουν κινηματογραφικές σκηνές. Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν μια μικρή αναποδιά στο ταξίδι τους –την οποία αποκάλυψε η ίδια η Μαρία Κορινθίου–, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να τους χαλάσει τη διάθεση.

Η χημεία ανάμεσα στο ζευγάρι είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, όχι μόνο στις φωτογραφίες, αλλά και στις παλαιότερες δηλώσεις της ηθοποιού.

«Δύσκολα πας αλλού, πολύ δύσκολα αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Τον έχω ανοίξει αυτό τον κύκλο του έρωτα. Είμαι σε σχέση! Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Ο συντονισμός αυτός, μια άλλη πύρινη μπάλα… Αυτός που έχω απέναντί μου θέλω να είναι πιο δυνατός από εμένα. Θέλω να είναι αρσενικό και να με αφήνει να τραβάω μέσα τη δική μου αρσενική πλευρά, να είμαι γυναίκα», έχει δηλώσει η ίδια στο παρελθόν.