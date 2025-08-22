Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση (pic)

Το ζευγάρι απολαμβάνει ένα άκρως ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία

Μαρία Κορινθίου: Ανέβασε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση (pic)
Instagram / George Karathanasis - Maria Korinthiou
DEBATER NEWSROOM

Η Μαρία Κορινθίου ζει έναν κεραυνοβόλο έρωτα και δεν το κρύβει! Η γνωστή ηθοποιός και ο σύντροφός της, ο επιχειρηματίας Γιώργος Καραθανάσης, απολαμβάνουν ένα άκρως ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία, γεμίζοντας τα social media με εικόνες από την ονειρική τους απόδραση.

Το ζευγάρι ξεκίνησε την περιήγησή του από το Μπάρι και συνέχισε στο πανέμορφο Ποσιτάνο της ακτής Αμάλφι, ενώ πλέον βρίσκεται στη μαγευτική Ματέρα. Η Μαρία Κορινθίου, που δείχνει πιο ευτυχισμένη από ποτέ, προκάλεσε χαμό στο Instagram, καθώς δημοσίευσε την πρώτη επίσημη κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο της, με φόντο το ιταλικό τοπίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μαρία Κορινθίου: «Λιώνει» για τον νέο της σύντροφο – Η ρομαντική του ανάρτηση για εκείνη

Οι στιγμές του ζευγαριού στην Ιταλική Ριβιέρα

Οι προηγούμενες ημέρες τους βρήκαν να κάνουν tour με βάρκα στα γύρω νησάκια, χαρίζοντας στους ακόλουθούς τους φωτογραφίες που θυμίζουν κινηματογραφικές σκηνές. Παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν μια μικρή αναποδιά στο ταξίδι τους –την οποία αποκάλυψε η ίδια η Μαρία Κορινθίου–, τίποτα δεν στάθηκε ικανό να τους χαλάσει τη διάθεση.

Η χημεία ανάμεσα στο ζευγάρι είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, όχι μόνο στις φωτογραφίες, αλλά και στις παλαιότερες δηλώσεις της ηθοποιού.

«Δύσκολα πας αλλού, πολύ δύσκολα αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Τον έχω ανοίξει αυτό τον κύκλο του έρωτα. Είμαι σε σχέση! Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά. Ο συντονισμός αυτός, μια άλλη πύρινη μπάλα… Αυτός που έχω απέναντί μου θέλω να είναι πιο δυνατός από εμένα. Θέλω να είναι αρσενικό και να με αφήνει να τραβάω μέσα τη δική μου αρσενική πλευρά, να είμαι γυναίκα», έχει δηλώσει η ίδια στο παρελθόν.

Δείτε παρακάτω την φωτογραφία:

@mariakorinthiou / Instagram
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)
ΔΙΕΘΝΗ

Η SpaceX εκτόξευσε ένα αμερικανικό διαστημικό μη επανδρωμένο στρατιωτικό αεροσκάφος (βίντεο)

Ένα διαστημικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο για να παραμένει σε τροχιά εκατοντάδες ημέρες συνεχώς, εκτοξεύθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ με ένα πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα. Η εκτόξευση από τη SpaceX πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23:50 της Πέμπτης (τοπική ώρα, 06:50 σήμερα ώρα […]