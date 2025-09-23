«Maestro»: Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 4ου κύκλου – Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου

Οι φαν της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», μπορούν και πάλι να χαμογελούν. Τα γυρίσματα για τον τέταρτο κύκλο της δραματικής σειράς ξεκίνησαν, και οι πρώτες φωτογραφίες από το πλατό κάνουν ήδη τον γύρο των social media, ανεβάζοντας την αγωνία για τη νέα σεζόν.

Το μεσημέρι της Τρίτης (23/9), η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα γυρίσματα. Στις φωτογραφίες, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τον Ορέστη Χαλκιά και τη Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου.

«Και πάλι εδώ… μαζί», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας τα tags της σειράς και του Netflix.

Η ανάρτηση αυτή όχι μόνο επιβεβαιώνει την έναρξη των γυρισμάτων, αλλά δίνει και μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί στο σετ.

Η επιστροφή του «Maestro» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η σειρά έχει ήδη αποκτήσει διεθνή αναγνώριση μέσω του Netflix, καθιστώντας την μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές παραγωγές των τελευταίων ετών.