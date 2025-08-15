Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Κουμπάρος Γιώργου Μαζωνάκη: “Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν”

Η ανάρτηση μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο ψυχιατρείο

Κουμπάρος Γιώργου Μαζωνάκη: “Ορισμένα μέλη της οικογένειάς του προσπαθούν να τον καταστρέψουν”
DEBATER NEWSROOM

Τη στήριξή του στον κουμπάρο του Γιώργο Μαζωνάκη εξέφρασε δημόσια ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μητρογιάννης, μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο», με εντολή εισαγγελέα.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης μέσω του δικηγόρου του ανέφερε ότι η μεταφορά του στο δημόσιο ψυχιατρείο έγινε εν αγνοία του και κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις.

Από την πλευρά του, ο Βαγγέλης Μητρογιάννης, με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παντρέψει στο παρελθόν με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, έκανε μια δημόσια ανάρτηση για να στηρίξει τον τραγουδιστή.

«Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν. Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του» αναφέρει στο βίντεό στο Instagram του ο επιχειρηματίας.

Και η ηθοποιός Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε ανάρτησή της στο Instagram, ανέβασε μια παλαιότερη κοινή φωτογραφία της με τον τραγουδιστή, γράφοντας λιτά: «Με τον Γιώργο».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ρήξη με την αδελφή του

Τον Μάιο του 2024 έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμπλακεί σε σκληρή δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω, που ήταν η πιο στενή του συνεργάτιδα του τα προηγούμενα χρόνια.

Ο δικηγόρος του είχε κάνει λόγο για «μείζονα αντιδικία» με την αδελφή του για «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Η κρίση στις σχέσεις των δύο αδελφών, τον απομάκρυνε και από τους γονείς του, καθώς όπως είχε γίνει τότε γνωστό, δεν είχαν πάρει το μέρος του.

Πριν συμβεί αυτό, ο τραγουδιστής είχε ήδη απομακρυνθεί από φίλους και γνωστούς, περιορίζοντας τον κύκλο όσων συναναστρεφόταν.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε δύο αγωγές εναντίον της αδελφής του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του δημοφιλή καλλιτέχνη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

LIFESTYLE

