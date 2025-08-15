Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και ο εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο – Η σκληρή ανακοίνωσή του

Μία πολύ δύσκολη περίοδο διανύει ο Γιώργος Μαζωνάκης, που χθες Πέμπτη 14/8 εισήχθη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο», κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, στην πρώτη του αντίδραση μέσω του δικηγόρου του, τονίζει ότι ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του και κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική, κατόπιν σχετικού αιτήματος, ενώ οι ακριβείς λόγοι της νοσηλείας δεν έχουν γίνει γνωστοί επισήμως.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε ψυχιατρική δομή, καθώς στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για μια παρόμοια εμπειρία.

Το 2021, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Tik Talk του Αντώνη Σρόιτερ, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει ότι όταν παρουσιάστηκε φαντάρος, πέρασε τις πρώτες δέκα ημέρες της θητείας του στο 414, το ψυχιατρείο της Πεντέλης.

Η δικαστική διαμάχη με την αδελφή του

Τον Μάιο του 2024 έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εμπλακεί σε σκληρή δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Βάσω, που ήταν η πιο στενή του συνεργάτιδα του τα προηγούμενα χρόνια.

Ο δικηγόρος του είχε κάνει λόγο για «μείζονα αντιδικία» με την αδελφή του για «τη διασφάλιση της περιουσιακής του κατάστασης και της επαγγελματικής του διαδρομής».

Η κρίση στις σχέσεις των δύο αδελφών, τον απομάκρυνε και από τους γονείς του, καθώς όπως είχε γίνει τότε γνωστό, δεν είχαν πάρει το μέρος του.

Πριν συμβεί αυτό, ο τραγουδιστής είχε ήδη απομακρυνθεί από φίλους και γνωστούς, περιορίζοντας τον κύκλο όσων συναναστρεφόταν.

Τον Οκτώβριο του 2024, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε δύο αγωγές εναντίον της αδελφής του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, η δήλωση του δημοφιλή καλλιτέχνη έγινε μετά την κατάθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών των δύο αγωγών λογοδοσίας έναντι όλων των υπευθύνων για τις οικονομικές διαφορές με την αδερφή του, Βάσω.

«Όλα εδώ πληρώνονται», ανέφερε τότε ο τραγουδιστής στην δήλωσή του και σημείωνε: «η ζημιά μέσα μου είναι το λάβωμα της εμπιστοσύνης στους ανθρώπους που τους θεωρούσα δικούς μου».

Γιώργος Μαζωνάκης: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός σε δημόσια δομή»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη: «Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,

Γιώργος Β. Μερκουλίδης,

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».