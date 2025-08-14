Γιώργος Μαζωνάκης: Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός, με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα της οικογένειάς μου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μιλά για τον αιφνιδιαστικό εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, τονίζοντας ότι έγινε χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεσή του. Μέσω δήλωσης που δημοσιοποίησε ο δικηγόρος του Γιώργος Β. Μερκουλίδης και μετέφερε συγγενικό του πρόσωπο, ο δημοφιλής τραγουδιστής δηλώνει πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση, υγιής και δυνατός.

Κατηγορεί ότι η εισαγγελική απόφαση βασίστηκε σε αίτημα μελών της οικογένειάς του, με τα οποία βρίσκεται σε έντονη δικαστική διαμάχη, και χαρακτηρίζει το γεγονός «μεθοδευμένη προσπάθεια φυσικής εξόντωσής» του. Η υπόθεση αυτή προστίθεται στο ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ του καλλιτέχνη και της αδερφής του, με τον Μαζωνάκη να προαναγγέλλει μηνύσεις για σοβαρά κακουργηματικά αδικήματα.

«Σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου.

Ξαφνικά σήμερα το πρωί γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου με περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος και βαθμού υποβάλλουν αίτημα στον εισαγγελέα, ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρίζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εντολέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενήσε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν, αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, επειδή η μεθόδευση και κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του 15Αύγουστου με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων.

Ο Ναπολέοντας έλεγε νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί.

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός».

Η αντιπαράθεση με την αδελφή του

Οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη με την αδερφή του, Βάσω, οξύνθηκαν τον Μάιο του 2024, όταν η διαμάχη τους κατέληξε στα δικαστήρια. Η Βάσω, που είχε αναλάβει επί χρόνια τη διαχείριση της καριέρας και των οικονομικών του, σταμάτησε να συνεργάζεται μαζί του σε κλίμα έντασης και αλληλοκατηγοριών, οδηγώντας το ζήτημα στην δικαιοσύνη. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο καλλιτέχνης ζούσε σε ένα πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο, κοντά στο σπίτι του.

