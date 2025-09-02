Klavdia: Τραγούδησε δίπλα στον Σταμάτη Κραουνάκη στο Ηρώδειο – Στο πλευρό της ο Oge

Μια καλλιτέχνιδα που δεν σταματά να μας εκπλήσσει, η Κλαυδία απέδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο και την πολυδιάστατη φύση της. Σε μια μοναδική εμφάνιση στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, συμμετείχε στην παράσταση «Αριστοφάνεια» του σπουδαίου συνθέτη Χρήστου Λεοντή, κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Με τη χαρακτηριστική, σαγηνευτική φωνή της, η Κλαυδία ολοκλήρωσε τη βραδιά με το «Τραγούδι της Ειρήνης» του Αριστοφάνη, έχοντας δίπλα της τον Σταμάτη Κραουνάκη, που ενσάρκωσε τον ίδιο τον Αριστοφάνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την καλλιτέχνιδα συνόδευσαν οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και η Χορωδία του CGS (εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα), προσθέτοντας ακόμα περισσότερο βάθος και συναισθηματική φόρτιση στην ερμηνεία.

Στο πλευρό της, όλο αυτό το διάστημα, βρίσκεται ο σύντροφός της, Oge, ο οποίος τη στηρίζει σε κάθε της βήμα και είναι παρών στις πιο σημαντικές της στιγμές.

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, η Κλαυδία ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη της εμφάνιση. Αυτή την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, θα ανέβει στη σκηνή ενός ακόμα εμβληματικού χώρου, του Καλλιμάρμαρου, για να συμμετάσχει στη μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον αθάνατο Στέλιο Καζαντζίδη, όπου θα βρεθεί ανάμεσα σε σπουδαίους ερμηνευτές.