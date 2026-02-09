Κιμ Καρντάσιαν – Λούις Χάμιλτον: Έκαναν την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στο Super Bowl (vid)

Τα φώτα της δημοσιότητας στράφηκαν το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου στον τελικό του Super Bowl, όχι μόνο για το αθλητικό γεγονός, αλλά για την πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν και του Λιούις Χάμιλτον.

Η παρουσία της διάσημης τηλεπερσόνας και του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 στην ίδια VIP σουίτα έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που τους θέλουν να αποτελούν το νέο ισχυρό ζευγάρι της παγκόσμιας showbiz.

Οι δυο τους παρακολούθησαν την αναμέτρηση περιτριγυρισμένοι από κορυφαία ονόματα, όπως ο Τιμ Κουκ της Apple, η Κένταλ Τζένερ και η Χάιλι Μπίμπερ, ενώ αμέσως μετά το τέλος του αγώνα αναχώρησαν για ιδιωτικό δείπνο σε πολυτελές στέκι διασήμων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, η ατμόσφαιρα ανάμεσά τους ήταν ιδιαίτερα ρομαντική, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τις παροχές του χώρου κάτω από τη διακριτική επίβλεψη της προσωπικής τους ασφάλειας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Κιμ Καρντάσιαν ταξίδεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το προσωπικό της τζετ, αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών, αποκλειστικά για να περάσει ένα εικοσιτετράωρο στο πλευρό του Χάμιλτον.

Παρόλο που οι δυο τους γνωρίζονται χρόνια και έχουν συνυπάρξει κοινωνικά στο παρελθόν, αυτή η δημόσια κίνηση σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στη σχέση τους, μακριά από τους προηγούμενους γάμους και τους δεσμούς που τους απασχόλησαν κατά το παρελθόν.

