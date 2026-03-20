«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος» – Το συγκινητικό αντίο του Σιλβέστερ Σταλόνε στον Τσακ Νόρις

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρέτησε με ανάρτησή του την Παρασκευή 20/3 τον Τσακ Νόρις, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

Συγκεκριμένα, ο σπουδαίος ηθοποιός ανήρτησε μια κοινή φωτογραφία από την ταινία «Αναλώσιμοι 2» όπου είχε ρόλο ο Τσακ Νόρις και είπε το δικό του αντίο στον θρύλο του Χόλυγουντ που πέθανε σε ηλικία 86 ετών.

«Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Τσακ. Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη. Ήταν υπέροχος άνθρωπος, τα συλλυπητήριά μου στην υπέροχη οικογένειά του» ανέφερε στο μήνυμα του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Σιλβέστερ Σταλόνε.