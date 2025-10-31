Ιωάννα Τούνη: Το healthy και γευστικότατο πρωινό που ετοίμασε για τον γιο της και την ίδια (pic)

Η Ιωάννα Τούνη μπορεί να είναι μία από τις κορυφαίες και πιο επιτυχημένες προσωπικότητες των social media στην Ελλάδα, ωστόσο, πέρα από τον λαμπερό κόσμο του influencer marketing, η απόλυτη προτεραιότητά της είναι ο γιος της, ο μικρός Πάρης.

Η Ιωάννα, ως μία πολύ τρυφερή μαμά, αφιερώνει καθημερινά χρόνο στην κουζίνα του σπιτιού της για να ετοιμάσει υγιεινά και θρεπτικά γεύματα για τον «μικρό της πρίγκιπα», μοιραζόμενη συχνά τα αποτελέσματα με τους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της στο Instagram.

Το healthy και γευστικότατο πρωινό που ετοίμασε

Το πρωί της Παρασκευής, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο που αποτελεί έμπνευση για γονείς και παιδιά, αποδεικνύοντας ότι το υγιεινό πρωινό δεν είναι απαραίτητα βαρετό.

Συνδύασε ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά, τις λαχταριστές βάφλες, με μία ποικιλία από φρέσκα φρούτα, δημιουργώντας ένα πιάτο γεμάτο χρώμα αλλά και πολλές βιταμίνες.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πολύχρωμο και ισορροπημένο γεύμα, ιδανικό για να ξεκινήσει δυναμικά η μέρα τόσο για τον μικρό Πάρη όσο και για την ίδια.