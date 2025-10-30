Ιωάννα Τούνη: Τα λουλούδια που της έστειλε ο σύντροφός της και η αντίδραση της influencer (pics)

Η Ιωάννα Τούνη φαίνεται να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, έχοντας βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του παιδικού της φίλου, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, γνωστού και ως Ρόμπι.

Αν και στην αρχή η influencer προσπάθησε να κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μετά τη διαρροή τρυφερών στιγμών τους, αποφάσισε να επιβεβαιώσει και η ίδια τον δεσμό τους με βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ιωάννα Τούνη: Μιλάει πρώτη φορά για τη νέα σχέση της – «Τον θέλω, είμαι ερωτευμένη και περνάω τέλεια»

Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ο σύντροφός της φρόντισε να της χαρίσει μία ρομαντική έκπληξη, στέλνοντάς της μία εντυπωσιακή ανθοδέσμη στο σπίτι. Γνωρίζοντας την αγάπη της για τα λουλούδια, ο Ρόμπι κατάφερε να της φτιάξει τη διάθεση.

Η influencer φωτογράφισε τα λουλούδια, αφού τα είχε ήδη τοποθετήσει σε βάζο στο σαλόνι της, και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους χιλιάδες followers της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πόσο τυχερή είμαι;».

Οι φωτογραφίες που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη: