Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της, Πάρης με ψηλοτάκουνα – Το βίντεο που προκάλεσε χαμό στο TikTok

Η Ιωάννα Τούνη για άλλη μια φορά βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από ένα βίντεο που δημοσίευσε. Η γνωστή influencer, που είναι πάντα ειλικρινής με τους διαδικτυακούς της φίλους, μοιράστηκε στιγμές από τα παιχνίδια του γιου της, Πάρη, με τον γιο της κολλητής της φίλης, Έφης Γκούτα.

Το βίντεο δείχνει τα δύο παιδιά να παίζουν, φορώντας τα ψηλοτάκουνα της Ιωάννας Τούνη, κάτι που προκάλεσε άμεσα μια θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να επικρίνουν την influencer, υποστηρίζοντας ότι η πράξη αυτή είναι ακατάλληλη, ενώ άλλοι δεν δίστασαν να της επιτεθούν με σκληρά σχόλια.

Η αντίδραση αυτή, ωστόσο, δεν πτόησε τους υποστηρικτές της, οι οποίοι πήραν το μέρος της Ιωάννας Τούνη, τονίζοντας ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν στερεότυπα και βλέπουν τα πάντα σαν παιχνίδι.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα, με τους μεν να επικροτούν το βίντεο ως αθώο και χιουμοριστικό και τους δε να το θεωρούν ανάρμοστο.

Η Ιωάννα Τούνη, με τη δημοσίευση αυτού του βίντεο, απέδειξε για άλλη μια φορά πως δεν διστάζει να εκφραστεί ελεύθερα, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει αρνητικά σχόλια.

Δείτε το βίντεο: