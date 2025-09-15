Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη της on camera αντίδραση για τον νέο της σύντροφο – Οι δηλώσεις της

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε για λίγες ώρες στην Αθήνα, όπου τη συνάντησε ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Breakfast@Star». Αν και συνήθως δείχνει να ενοχλείται από τις τηλεοπτικές κάμερες, η γνωστή influencer ήταν χαμογελαστή και απάντησε σε μερικές ερωτήσεις, δίνοντας την πρώτη της on camera αντίδραση για τα δημοσιεύματα που την θέλουν σε νέα σχέση.

Τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται σε σχέση με έναν νεαρό άνδρα με το όνομα Ρομπέρτο, με τον οποίο μάλιστα την έχουν εντοπίσει σε τρυφερά τετ-α-τετ σε νυχτερινά κέντρα.

Όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε για το θέμα, χωρίς να διαψεύδει ή να επιβεβαιώνει κάτι, δήλωσε πως: «Ό,τι θέλω να ξέρετε και να βλέπετε είναι ήδη αναρτημένο», παραπέμποντας το κοινό στα κοινωνικά της δίκτυα.

Η Ιωάννα Τούνη ρωτήθηκε, επίσης, για το ενδεχόμενο ενός γάμου στο μέλλον, με την ίδια να απαντά με νόημα: «Κάποια στιγμή θα κάνω το επόμενο βήμα». Η δήλωση αυτή πυροδότησε περαιτέρω τις φήμες, καθώς υποδηλώνει ότι η ίδια έχει σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην προσωπική της ζωή.

Η συνάντηση με τον δημοσιογράφο έγινε στο αεροδρόμιο, όπου η Ιωάννα Τούνη βρισκόταν για να παραλάβει τον γιο της, Πάρη, από τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ωστόσο, στην ερώτηση για τον πρώην σύντροφό της, η αντίδρασή της ήταν πιο έντονη, δείχνοντας την επιθυμία της να μην επεκταθεί περαιτέρω στο θέμα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: