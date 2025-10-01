Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Όποιος πίνει και οδηγεί να μπαίνει στη φυλακή, είναι φόνος εκ προ μελέτης»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και, μεταξύ άλλων θεμάτων της επικαιρότητας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο πρόσφατο τροχαίο περιστατικό που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Για τον κύριο Μπισμπίκη συγκεκριμένα δεν έχω να σχολιάσω τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα μπορούσε ο άνθρωπος να ζαλίστηκε και να έπαθε κάτι. Γενικά όμως μιλάω, η μάνα μου να είναι, ο πατέρας μου, ο γιος μου, φυλακή», απάντησε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Όποιος πίνει και οδηγεί, στη φυλακή. Κι ας είναι ο γιος μου, η μάνα μου. Ούτε κλάματα, ούτε τίποτα. Όποιος πίνει και οδηγεί και δημιουργεί ατυχήματα ή δυστυχήματα, είναι φόνος εκ προ μελέτης. Φυλακή πέντε χρόνια και όλα τα χρήματα και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ», συμπλήρωσε λέγοντας για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει τηλεοπτικά από την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου με το «The 2Night Show», ενώ πριν από μερικές μέρες έκανε πρεμιέρα και ο β’ κύκλος του «The Roadshow».

