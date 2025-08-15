Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο – Τι είχε εξομολογηθεί για τις 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης (βίντεο)

Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» βρίσκεται από χθες Πέμπτη 14/8 ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι ο εγκλεισμός του έγινε εν αγνοία του.

Μάλιστα, στην πρώτη του αντίδραση μέσω του δικηγόρου του, ο γνωστός τραγουδιστής κατηγορεί μέλη της οικογένειάς του ότι τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή ετοιμαζόταν, στις αρχές Σεπτεμβρίου, να καταθέσει μηνύσεις.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται σε ψυχιατρική δομή, καθώς στο παρελθόν είχε μιλήσει ανοιχτά για μια παρόμοια εμπειρία.

Το 2021, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Tik Talk του Αντώνη Σρόιτερ, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε αποκαλύψει ότι όταν παρουσιάστηκε φαντάρος, πέρασε τις πρώτες δέκα ημέρες της θητείας του στο 414, το ψυχιατρείο της Πεντέλης.

«Με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζομαι… Τις πρώτες δέκα ημέρες τις περνάω στο 414, στο ψυχιατρείο της Πεντέλης, που καταλαβαίνεις ότι όλοι ήταν στο δικό μου δωμάτιο. Εγώ εκείνη την εποχή τους είχα πει ότι έχω μια μεγάλη αγοραφοβία και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο είναι το πώς θα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου με ξένους ανθρώπους τριγύρω» είχε πει και είχε προσθέσει:

«Αυτό τους εξήγησα εγώ. Εκείνοι με έβαλαν εκεί μήπως και πάρω την αναβολή. Η ιστορία δεν είχε καλό τέλος, γιατί δεν πήρα την αναβολή και μπήκα στο στρατόπεδο. Μου είπαν ότι είμαι μια χαρά και να μου φύγει η αγοραφοβία. Πέρασα δύσκολα στο στρατό γιατί δεν είχαμε πιρούνια, ήμουν μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου, δεν ήταν η καλύτερη εμπειρία».

Δείτε όσα είχε δηλώσει (από το 43:33 και μετά):

Γιώργος Μαζωνάκης: «Χωρίς τη συγκατάθεσή μου ο εγκλεισμός σε δημόσια δομή»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη: «Εξ ονόματος του εντολέα μου Γιώργου Μαζωνάκη, σας δηλώνω ότι ο προσωρινός εγκλεισμός μου σε δημόσια δομή, έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου. Ξαφνικά σήμερα το πρωί, γυρνώντας από το πρωινό μου μπάνιο στο σπίτι μου, με περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη και συγκεκριμένα ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας που μου ζήτησε να με μεταφέρει κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε δημόσια ψυχιατρική δομή για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα του στενού συγγενικού περιβάλλοντος Α και Β βαθμού, υποβάλουν αίτημα στον εισαγγελέα ότι συγγενικό τους πρόσωπο χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας γιατί πάσχει από ψυχική διαταραχή, τότε ο εισαγγελέας διατάσσει την προσωρινή μεταφορά του φερόμενου ως ασθενή σε δημόσια ψυχιατρική δομή.

Επειδή με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μία κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος με τα οποία έχω δικαστική διένεξη και ετοιμαζόμουν αρχές Σεπτεμβρίου να καταθέσω μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Επειδή η μεθόδευση και η κατασκευή της εις βάρος μου διαμορφωμένης κατάστασης έγινε σήμερα παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, με δεδομένο ότι είναι αύριο αργία και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο.

Εκφράζω την αγανάκτησή μου για την άθλια, κακόβουλη και μεθοδευμένη προσπάθεια για τη φυσική μου εξόντωση με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων. Ο Ναπολέοντας έλεγε: “Νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο, αλλά αυτός που επικρατεί.”

Σας ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και την αγάπη σας. Είμαι υγιής, ακμαίος και δυνατός.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,

Γιώργος Β. Μερκουλίδης,

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».