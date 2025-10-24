Μια φαινομενικά αθώα ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για μια ανθοδέσμη που δέχτηκε ως έκπληξη από τον σύντροφό της στο Instagram, πυροδότησε ένα έντονο ξέσπασμα από τον Γιώργο Λιάγκα στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό» την Παρασκευή (24/10/2025).

Το θέμα απασχόλησε την παρέα του ΑΝΤ1, όταν η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου σχολίασε ότι οι ακόλουθοι της influencer έσπευσαν να της δηλώσουν τη συμπαράστασή τους για την προσωπική της ζωή.

Αυτή η αναφορά ήταν αρκετή για να εξοργίσει τον Γιώργο Λιάγκα, ο οποίος αντέδρασε έντονα, εστιάζοντας στην οικονομική και κοινωνική αντίθεση.

«Όλοι αυτοί που τα γράφουν δεν έχουν χτυπηθεί από τη μοίρα; Μόνο η Ιωάννα Τούνη έχει χτυπηθεί που βγάζει και 2,5 εκ. το χρόνο και της συμπαρίστανται; Μπράβο της Τούνη, είναι πανέξυπνη και γατόνι και τους παίζει έτσι στα δάχτυλά της», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Και πρόσθεσε: «Το ότι ο κόσμος που βγάζει 800 ευρώ το μήνα, τρελαίνεται με την κακομοίρα την Τούνη που βγάζει 2,5 εκ. το χρόνο, και τα δικαιούται και μπράβο της, και της συμπαρίστανται γιατί είχα λέει μ@@@κες στη ζωή μου και τώρα βρήκα το καλό και ο κόσμος ταυτίζεται, αυτό με ξεπερνά. Ο άλλος παίρνει 800 ευρώ και ταυτίζεται με την Τούνη που παίρνει 2,5 εκ.».