Γιώργος Λάγιος: Το σχόλιο για τη νέα εκπομπή της Κάτιας Ταραμπάνκο – «Δεν το ξέρω… Μπράβο της»

Ο Γιώργος Λάγιος, γνωστός για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, σχολίασε τη νέα τηλεοπτική εκπομπή της Κάτιας Ταραμπάνκο. Ο γνωστός ψυχολόγος δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του, σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Ο Γιώργος Λάγιος είπε χαρακτηριστικά: «Ποια εκπομπή; Δεν το ξέρω… Μπράβο της! Δεν ξέρω τι να σου πω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θεωρώ ότι θα έχει πολύ ψωμί η επιστροφή της Ελίνας Παπίλα στην τηλεόραση. Είναι ωραία ομάδα κι όλες έχουν κάτι να δώσουν. Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ παράξενο. Η Ελίνα είναι καλή, αλλά θεωρώ ότι αυτό τώρα θα της ταιριάζει περισσότερο κι είναι η ευκαιρία της να αποδείξει αυτό που δεν μπορούσε να αποδείξει στα προηγούμενα», είπε ο ψυχολόγος σε άλλο σημείο.

Το σχόλιο του Γιώργου Λάγιου έρχεται σε μία περίοδο που η Κάτια Ταραμπάνκο πρόκειται να αναλάβει έναν νέο ρόλο στην τηλεόραση, με τους τίτλους της εκπομπής να μη θυμίζουν σε καμία περίπτωση την ανάλογη εικόνα που είχε η ίδια στο GNTM και έπειτα στο Survivor.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: