Γιάννης Στάνκογλου: Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα παιδιά του (vid)

Σε άκρως γιορτινή διάθεση μπήκε ο Γιάννης Στάνκογλου, αφιερώνοντας τον ελεύθερο χρόνο του στην πιο αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση. Ο δημοφιλής ηθοποιός στόλισε το δέντρο στο σπίτι του μαζί με τα δύο του παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, μεταφέροντας στους διαδικτυακούς του φίλους το ζεστό κλίμα των ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, φορώντας το απαραίτητο κόκκινο σκουφάκι του Άη Βασίλη, ο Γιάννης Στάνκογλου μοιράστηκε το απόγευμα της Τρίτης (16 Δεκεμβρίου) στιγμιότυπα από τη διαδικασία του στολισμού.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η χαρά και η οικογενειακή θαλπωρή έχουν τον πρώτο λόγο, με τον ίδιο να σχολιάζει στη λεζάντα: «Το στολίσαμε και φέτος».

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα, ο ηθοποιός φροντίζει πάντα να δημιουργεί αναμνήσεις με τα παιδιά του, τα οποία αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά του.

Δείτε παρακάτω το βίντεο που ανήρτησε ο ηθοποιός στο Instagram: