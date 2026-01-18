Γιάννης Σπαλιάρας: «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα, μένουμε μαζί» – Η απάντηση του για τις φήμες χωρισμού

Ο Γιάννης Σπαλιάρας έβαλε τέλος στις φήμες των τελευταίων ημερών που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από τη σύντροφό του, Αγγελική, ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένουν μαζί, συγκατοικούν και σκέφτονται το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Παράλληλα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», αποκάλυψε τη συμμετοχή του σε χολιγουντιανή παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα και εξέφρασε την ανυπομονησία του να τη δει στη μεγάλη οθόνη.

«Πριν λίγους μήνες συμμετείχα σε μια χολιγουντιανή ταινία που έγινε στη χώρα μας και ανυπομονώ γιατί είναι πρώτη μου διεθνής ταινία, να δω το πρόσωπό μου στη μεγάλη οθόνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Στην παραγωγή ήταν ο Greg Kinnear, ήταν ο συμπρωταγωνιστής του Τζακ Νίκολσον στην κωμωδία “Καλύτερα δε γίνεται”. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με προσέγγισε συμβουλευτικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το ότι ήρθε να με βοηθήσει σε μία σκηνή. Μπράβο του, ήταν πολύ γλυκός, ήταν πολύ κοντά μας».

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα περί χωρισμού, ο ηθοποιός τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας πως η σχέση του με την Αγγελική παραμένει δυνατή. «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Μένουμε μαζί, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Όσο περνάει ο καιρός και είμαστε μαζί και βλέπουμε ότι συμβιώνουμε όμορφα σκεφτόμαστε και την οικογένεια», δήλωσε στην κάμερα του Alpha.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Γιάννης Σπαλιάρας σημείωσε ότι δεν θα συμμετείχε ξανά ως παίκτης στο Survivor, ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να το παρουσιάσει στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι σε παλαιότερη τοποθέτησή του, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ηλικία παίζει ρόλο στην απόφαση να παντρευτεί, είχε δηλώσει: «Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας, είναι πότε θα έρθει στον καθένα η φώτιση».