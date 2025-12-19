Γιάννης Πλούταρχος: Παρουσιάζει το κινηματογραφικής αισθητικής video clip του «Δε Γίνεται» (vid)

Ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει δυναμικά με το νέο του video clip για την επιτυχία «Δε Γίνεται», το οποίο ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική και την κινηματογραφική του προσέγγιση. Οι θαυμαστές του «καλύτερου παιδιού» έχουν πλέον την ευκαιρία να απολαύσουν μια οπτικοποιημένη ιστορία που ντύνει μοναδικά την νέα επιτυχία του αγαπημένου λαϊκού καλλιτέχνη.

Η ανακοίνωση από την εταιρεία του

Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει το video clip για το καινούργιο τραγούδι του «Δε Γίνεται» και εντυπωσιάζει. Το τραγούδι του είναι σε μουσική Χριστόδουλου Σιγανόυ και τους στίχους υπογράφουν οι Χριστόδουλος Σιγανός / Valentino / Μάριος Καπότσης.

Ο διάσημος ερμηνευτής πρωταγωνιστεί σε ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video το οποίο σκηνοθετεί ο Steven Airth και είναι σε παραγωγή White Mask Media Group.

Ο Γιάννης Πλούταρχος κατορθώνει να μεταφέρει το συναίσθημα των στίχων με τον καλύτερο τρόπο σε ένα video clip του οποίου η εικόνα καθηλώνει.

Το «Δε Γίνεται» που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει. Μελωδικότητα, συναισθηματισμός και τη μοναδική φωνή του σπουδαίου τραγουδιστή!

