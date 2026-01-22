Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Breakfast@star» την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο Γιάννης Μπέζος μίλησε για τη διάκριση ανάμεσα στο έμφυτο ταλέντο και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Ο δημοφιλής ηθοποιός απάντησε με τη γνώριμη ειλικρίνειά του σε όλα τα ερωτήματα, καταθέτοντας τη δική του οπτική για την εξέλιξη των καλλιτεχνών.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν τον ενδιαφέρει η προοπτική ένταξης σε παραγωγές του Netflix, ασκώντας μάλιστα έντονη κριτική στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Χαρακτήρισε αρκετές από τις σειρές που προβάλλονται εκεί ως «ανοησίες», εξηγώντας τους λόγους που παραμένει επιλεκτικός στις επαγγελματικές του κινήσεις.

Όλα όσα είπε ο καταξιωμένος ηθοποιός

«Το να γίνονται σκηνοθέτες διάφοροι ηθοποιοί, είναι από ανάγκη, δεν είναι κάποια προαγωγή. Κάθε φορά που κάνω έναν ρόλο, τον κάνω σαν να είναι ο καλύτερος του πλανήτη. Σιχαίνομαι τη μιζέρια, δεν τη θέλω καθόλου», είπε αρχικά ο Γιάννης Μπέζος.

Και πρόσθεσε: «Τα “Φαντάσματα” ήταν μια εξαιρετική δουλειά, ήταν μια σειρά που είχε κάτι να πει στο χώρο της κωμωδίας. Η κωμωδία θέλει ρίσκο, να μη φοβάσαι αν θα ενοχλήσεις κάποιους. Αν δεν ενοχλήσει, δεν έχει νόημα».

«Δεν με ενδιαφέρει να μπω στο Netflix, έχω δει απίστευτες ανοησίες εκεί μέσα. Ας κάνουμε καλά τη δουλειά μας εδώ που είμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν βύσματα στη δουλειά μας, δεν τα έχω συναντήσει, όλα αυτά είναι υπερβολές του χώρου μας», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: