Ευανθία Ρεμπούτσικα: Ξέσπασε κατά Μποφίλιου και Χαρούλη – “Δεν υπάρχει σεβασμός και ποιότητα, μόνο συμφέρον”

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα «απασφάλισε» κατά της Νατάσας Μποφίλιου και του Γιάννη Χαρούλη, σχετικά με τη διαμάχη που έχει πυροδοτήσει η παγκόσμια περιοδεία που προγραμματίζουν. Ο γιος του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη ανακοίνωσε ότι ουδέποτε έδωσε άδεια προκειμένου να ακουστούν τραγούδια του πατέρα του και αποφάσισε να ακολουθήσει την νομική οδό.

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα πήρε δημόσια θέση υπέρ του γιου του Μάνου Χατζιδάκι, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι συμφωνεί απόλυτα με την στάση του, ενώ έκλεισε την ανάρτησή της σημειώνοντας πως δεν υπάρχει σεβασμός και ποιότητα, παρά μόνο συμφέρον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

Χαρακτηριστικά η Ευανθία Ρεμπούτσικα έγραψε: “Είμαι απολύτως σύμφωνη με τη στάση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι και θεωρώ απόλυτα θεμιτό να προστατεύει τη χρήση του έργου του πατέρα του. Ο Μάνος υπήρξε, για μένα, ο σημαντικότερος Έλληνας συνθέτης, ένας άνθρωπος οικουμενικός, με βαθιά ευγένεια και μοναδικό αισθητικό κριτήριο.

Η μουσική του έχει μια ποιότητα τόσο λεπτή και ουσιαστική, που απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται.

Ακόμη και όταν ακούω το έργο του σε μια διαφήμιση που σκοπό έχει να βοηθήσει παιδιά και σχολεία, νιώθω απλώς την ανάγκη να θυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζουμε αυτή την κληρονομιά με ευαισθησία.

Η μουσική του Χατζιδάκι έχει έναν κόσμο δικό της και ο σεβασμός προς αυτόν τον κόσμο είναι για μένα ουσιώδης, όχι μόνο απέναντι στο έργο αλλά και απέναντι σε όσους το εκπροσωπούν σήμερα.

Γνωρίζοντάς τον, είμαι βέβαιη ότι ο Μάνος θα ήθελε οι επιλογές γύρω από τη μουσική του να γίνονται με προσοχή και αγάπη, όπως ακριβώς έκανε πάντα και ο ίδιος. Και αυτό το δικαίωμα των κληρονόμων του να προστατεύουν το έργο του αξίζει να το τιμούμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο χαρακτηρισμός θετός γιός», μου φαίνεται εντελώς περιττός, η πατρότητα δεν μετριέται με βιολογία αλλά με παρουσία, ευθύνη και αγάπη. Και εκεί ο Μάνος στάθηκε πατέρας με όλη τη σημασία της λέξης.

Όλα αυτά τα σχόλια που γίνονται στο διαδίκτυο κατά του γιού του Μάνου που τον στοχοποιούν και τον κατηγορούν, είναι απαράδεκτα. Για ποια Ελλάδα μιλάμε που θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό; Και με το έτσι θέλω, κάνω αυτό που θέλω χωρίς να σέβομαι τις αποφάσεις του κληρονόμου; Χρησιμοποιώντας το όνομα του;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί να σεβαστούμε την μνήμη του Μάνου ο οποίος δεν θα έδινε ποτέ την άδεια του αν ζούσε. Όσον αφορά τα ραδιόφωνα που άκουσα πως δεν παίζεται ο Μάνος, να ρωτήσετε κάποιους άλλους και όχι τον γιό του.

Τελικά δεν υπάρχει ούτε σεβασμός, ούτε ποιότητα, μόνο συμφέρον”.