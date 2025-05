Το Met Gala 2025, μια βραδιά αφιερωμένη στην ανάδειξη της Μαύρης κουλτούρας μέσα από τη μόδα, είχε για πρωταγωνίστρια, για ακόμη μια φορά, την Κιμ Καρντάσιαν. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η παρουσία της δεν συζητήθηκε μόνο για την εντυπωσιακή της ενδυματολογική επιλογή, αλλά και για ένα απρόοπτο περιστατικό που κατέγραψαν οι κάμερες και έγινε αμέσως viral στα social media.

Αναλυτικότερα, η Κιμ Καρντάσιαν, φορώντας μια μακριά, εφαρμοστή δερμάτινη τουαλέτα με ένα θεατρικό καπέλο fedora, δημιουργία του οίκου Chrome Hearts που αποτελούσε μια σαφή αναφορά στο φετινό θέμα “Tailoring Black Style” και στα εμβληματικά κοστούμια zoot suit, έκανε την εμφάνισή της στα σκαλιά του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης.

Το look της συμπληρωνόταν από λαμπερά διαμαντένια κολιέ και σκουλαρίκια, ενώ το έντονο μακιγιάζ της διακρινόταν κάτω από το γείσο του καπέλου.

Διαβάστε επίσης: Νταϊάνα Ρος: Η ξεχωριστή εμφάνισή της στο Met Gala – To συγκινητικό οικογενειακό αφιέρωμα

Καθώς η σταρ της τηλεόρασης ανέβαινε τα διάσημα σκαλιά, ένας άνδρας της ασφάλειας, στην προσπάθειά του να διευκολύνει την πορεία της, πάτησε κατά λάθος το μακρύ φόρεμά της. Η αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν ήταν άμεση και έντονη.

Στιγμιότυπα από το περιστατικό που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν την Κιμ Καρντάσιαν να στρέφεται με εμφανή θυμό προς τον άνδρα της ασφάλειας.

Με έντονο ύφος και μια σκληρή ματιά, φέρεται να του είπε κάποια λόγια, ενώ ύψωσε το χέρι της σε μια χειρονομία που εξέφραζε την ενόχλησή της. Το βίντεο έγινε γρήγορα αντικείμενο χιλιάδων σχολίων, με τους χρήστες να διχάζονται για την αντίδραση της σταρ.

Πολλοί σχολίασαν την πιθανή αναστάτωση και τον εκνευρισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο ατύχημα, δεδομένης της σημασίας της εμφάνισης στο Met Gala και της λεπτομέρειας των ακριβών δημιουργιών. Άλλοι, ωστόσο, θεώρησαν την αντίδραση της Κιμ Καρντάσιαν υπερβολική.

Kim Kardashian appears to scold security guard after he stood on her dress as she headed to the Met Gala wearing a leather hat and crocodile dress. pic.twitter.com/TlgvTDip02