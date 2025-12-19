Ελένη Κοκκίδου: «Έπαθα αγχώδη διαταραχή από την υπερκόπωση και το άγχος»

Η Ελένη Κοκκίδου έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη και αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε μα αγχώδη διαταραχή, λόγω συσσωρευμένης κούρασης και άγχους πολλών ετών.

Στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) η γνωστή ηθοποιός μαζί με τον Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο.

«Πήρα έναν ολόκληρο χρόνο για τον εαυτό μου. Είχα κουραστεί πάρα πολύ. Για πάνω από 10 χρόνια δεν κοιμόμουν. Πήγαινα στο γύρισμα και στο θέατρο με ελάχιστες ώρες ύπνου. Κάποια στιγμή ο οργανισμός έσπασε, το νευρικό σύστημα διαλύθηκε. Έπαθα αγχώδη διαταραχή. Είχα άγχος αν θα πω τα λόγια μου, αν θα μάθω τα λόγια μου, αφύσικα πράγματα για μια ηθοποιό 40 ετών.

Ευτυχώς δε μου βγήκε κάτι σωματικό. Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή, πήγα σε ειδικό γι’ αυτό τον λόγο και έγινε η διάγνωση. Το καταλάβαινα, γι’ αυτό πήγα. Τα συμπτώματα ήταν τα νεύρα και το στρες… Κοιμόμουν και ξυπνούσα με το άγχος ότι δε θα μάθω τα λόγια μου…

Είχα αρχίσει να φωνάζω, οι άνθρωποι γύρω μου το βλέπανε ότι δεν είναι καλά τα νεύρα μου… Είχα μαζέψει κάποια χρήματα από την τηλεόραση και μπόρεσα να μείνω έναν χρόνο εκτός… Τόσα χρόνια κοιμόμουν 2-3 ώρες το βράδυ και 1 ώρα το μεσημέρι για να τα βγάλω πέρα», εξομολογήθηκε η Ελένη Κοκκίδου.

«Όσο σε πιο χαμηλή τάξη είσαι, τόσο λιγότερες δυνατότητες έχεις να ξεφύγεις από πράγματα τετριμμένα, από πλαίσια τα οποία είναι φτιαγμένα έτσι για σένα και δεν μπορείς να τα υπερπηδήσεις. Στις χαμηλότερες τάξεις φαίνεται πιο καθαρά η βία που ασκείται σε μία γυναίκα να είναι καταδικασμένη να είναι μόνο στον νεροχύτη, να μαγειρεύει και να καθαρίζει το σπίτι», είπε ακόμα η Ελένη Κοκκίδου με αφορμή την παράσταση που παίζει.

«Πολλές γυναίκες έρχονται κλαίγοντας γιατί βλέπουν τον εαυτό τους στο πρόσωπο της πρωταγωνίστριας. Είναι σπουδαίο να μπορείς να μιλήσεις στο θέατρο γι’ αυτούς τους ανθρώπους», συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.