Δύσκολες ώρες για τον Αιμίλιο Χειλάκη: Πέθανε η μητέρα του – «Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου»

Δύσκολες στιγμές περνά ο Αιμίλιος Χειλάκης και η οικογένειά του, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του μητέρα. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο ηθοποιός μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης επέλεξε να αποχαιρετήσει τη μητέρα του δημοσίως, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές. Σε μία από αυτές, μητέρα και γιος εμφανίζονται αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, αποτυπώνοντας τον στενό δεσμό και την αγάπη που τους συνέδεε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε χαρακτηριστικά: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα… Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη. Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου».

«Το 2026 ξεκίνησε πολύ δύσκολα για εμένα – Με ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα υγείας»

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης (15.01) σε δηλώσεις του στο «Happy Day» ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί από την αρχή του έτους, χωρίς να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Μην με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δεν πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», δήλωσε ο ηθοποιός.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: