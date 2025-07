Δώρα Παντέλη: Διακοπές με τον σύζυγό της σε σκάφος, στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της (pics)

Σε λίγες μόνο ημέρες, η Δώρα Παντέλη θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καθώς διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η όμορφη αθλητικογράφος του OPEN, μαζί με τον σύζυγό της, Τζον, απολαμβάνουν τις τελευταίες ξέγνοιαστες στιγμές τους ως ζευγάρι, επιλέγοντας μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή απόδραση.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (24.07.2025), η Δώρα Παντέλη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες που την δείχνουν να χαλαρώνει σε ένα σκάφος, δαμάζοντας τα κύματα του ελληνικού καλοκαιριού.

Στις εικόνες, η μέλλουσα μαμά ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον αγαπημένο της Τζον, ενώ στην παρέα τους βρίσκεται και το χαριτωμένο τετράποδο μέλος της οικογένειας, προσθέτοντας μια νότα ζεστασιάς.

Η λεζάντα της ανάρτησης αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο τα συναισθήματά της: «Θέλω αυτές οι στιγμές να κρατήσουν για πάντα…και λίγο ακόμα… Me being (Very) pregnant freckled, with #nomakeup on and indescribably happy».

Η Δώρα Παντέλη ζει στο έπακρο κάθε πτυχή της εγκυμοσύνης της, απολαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες πριν την μεγάλη αλλαγή που θα φέρει στη ζωή της η μητρότητα.