Δημήτρης Κίτσος: Γιατί ο πιο ενδιαφέρων ηθοποιός της γενιάς του είναι εκείνος που επιλέγει να μιλάει λιγότερο

Σε μια εποχή που η δημόσια εικόνα ενός ηθοποιού συχνά προηγείται του ταλέντου του στα social media, ο Δημήτρης Κίτσος αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση. Αν και το όνομά του βρίσκεται πλέον πίσω από μερικές από τις πιο ποιοτικές παραγωγές των τελευταίων ετών —από το διεθνές «Maestro» μέχρι το πρόσφατο «Grand Hotel» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα»— ο ίδιος επιλέγει να μιλάει λιγότερο στα μέσα και την τηλεόραση.

Ο Δημήτρης Κίτσος ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των ηθοποιών που θεωρούν ότι «πρέπει να μιλάει η δουλειά για αυτούς». Όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, αν μπορούσε να αποφύγει την έκθεση της προσωπικής του ζωής, θα το έκανε ολοκληρωτικά.

Η ουσία πίσω από τους ρόλους

Απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου και με σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή, ο Δημήτρης Κίτσος φέρει μια συγκρότηση που αποτυπώνεται σε κάθε του ερμηνεία.

Είτε υποδύεται τον ευάλωτο έφηβο στον «Γιο» του Φλοριάν Ζελέρ, είτε τον σκοτεινό Άρη στο «Grand Hotel», η προσέγγισή του είναι πάντα εσωτερική.

Η στάση του απέναντι στη δημοσιότητα λειτουργεί ως ενα φίλτρο προστασίας, με εκείνον να επιλέγει την ποιότητα έναντι της ποσότητας.

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει ότι ως θεατής δεν του αρέσει η υπερβολή και ο ρομαντισμός που συχνά συνοδεύει τον χώρο του θεάματος.

Προτιμά να μιλάει μέσα από τη δουλειά του και τους χαρακτήρες που υποδύεται, θεωρώντας ότι κάθε παύση και κάθε βλέμμα κουβαλά συχνά μεγαλύτερο βάρος από τα λόγια.

«Είχα πολλές ανασφάλειες, αν θα της αρέσω, αν θα φάω απόρριψη, αν θα είμαι αρκετός. Ήταν όλο κάτω από αυτή την ομπρέλα ότι δεν είμαι αρκετός σε οποιονδήποτε τομέα. Ότι δεν είμαι πολύ άντρας, είμαι μικροκαμωμένος, μικροδείχνω. Είχα μια εικόνα πιο μάτσο του άντρα. Κάποια στιγμή με κούρασα. Και την περίοδο που έγινε αυτή η βασική αλλαγή ήταν η περίοδος που άρχιζα ψυχοθεραπεία, οπότε άρχισε να γίνεται καλύτερα», έχει πει ο Δημήτρης Κίτσος για την συστολή του.